La Russia chiede riunione straordinaria delle Nazioni Unite

La Russia ha chiesto di convocare per oggi 11 marzo una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle attività statunitensi in Ucraina legate alle armi biologiche, ha scritto giovedì sera l’ambasciatore polacco alle Nazioni Unite, Krzysztof Szczerski.

In un post su Twitter, Szczerski ha osservato che allo stesso tempo il Pentagono ha avvertito che la Russia potrebbe usare armi biologiche in Ucraina, accusando gli Stati Uniti di farlo.

Ha appuntato le informazioni sulla domanda presentata dalla Russia alla sua voce, trasferita su Twitter da Dmitry Polianski, il vice ambasciatore della Federazione Russa presso le Nazioni Unite.

Gli Stati Uniti, dal canto loro, hanno informazioni che indicano che le affermazioni delle autorità russe su presunti centri di ricerca sulle armi biologiche stanno preparando il terreno per un attacco russo utilizzando tali armi, ha detto giovedì un alto funzionario del Pentagono.

Come ha detto, le affermazioni delle autorità russe sui presunti centri di ricerca per tali armi in Ucraina stanno preparando il terreno per un attacco con il suo utilizzo da parte di Mosca.

A questi rapporti ha fatto riferimento il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Ha assicurato nel video pubblicato su Facebook che “nessuno in Ucraina sta sviluppando armi chimiche o altre armi di distruzione di massa“.

“Sul nostro suolo non sono state sviluppate né armi chimiche né altre armi di distruzione di massa – il mondo intero lo sa. Se la Russia usa tali armi contro di noi, dovrà affrontare le sanzioni più severe” ha osservato Zelensky.

“Sono molto preoccupato per questo, perché siamo stati più volte convinti: se vuoi sapere dei piani della Russia, guarda di cosa ti accusa . La propaganda russa indica che sono capaci e lo vogliono“, ha detto Zelensky.