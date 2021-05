Le banane sono davvero utili per perdere peso in una dieta

Per perdere peso, è importante parlare con il tuo medico della creazione di un piano dimagrante sicuro ed efficace che si adatti alle tue esigenze di salute individuali. Oltre a mangiare correttamente, dovresti anche fare più esercizio fisico e dormire a sufficienza.

Mangiare più cibi ricchi di fibre, come le banane, può essere un buon inizio per un sano programma di perdita di peso.

L’esperta di nutrizione Chelsea Trasavitch afferma che le banane sono un’ottima fonte di molti nutrienti chiave come fibre, potassio, vitamina B6, vitamina C, magnesio e manganese.

“La fibra ci mantiene pieni durante il giorno, il che porta a una diminuzione della quantità totale di calorie che mangiamo per la maggior parte delle persone“, spiega l’esperta.

La fibra delle banane è una parte fondamentale del loro beneficio per la perdita di peso. La fibra nelle banane rappresenta il 12% del valore giornaliero raccomandato, che contribuisce direttamente alla perdita di peso. In effetti, mangiare un alto livello di fibre può ridurre il rischio di aumento di peso fino al 30%.

Il consumo di frutta può aiutare una persona a dieta a mangiare una serie di nutrienti chiave. E mentre le banane sono note per essere ricche di potassio, anche altri frutti possono essere utili. Sebbene le pere e le mele siano ricche di fibre, le banane contengono in rapporto una quota maggiore rispetto a ciliegie, avocado o uva.

In generale, si consiglia di mangiare uno o più frutti al giorno come parte di una dieta sana. Le banane sono sicuramente una buona scelta, normalmente si consiglia una banana di medie dimensioni al giorno come parte di un sano programma di perdita di peso.

Secondo Trsavitch, non c’è differenza nel valore nutritivo delle banane mentre maturano, ma c’è un cambiamento nel gusto e nei livelli di carboidrati.

Le banane più verdi e meno mature contengono un livello più elevato di amido, amido particolarmente resistente.

Questo tipo di amido può essere utile per la perdita di peso perché viene digerito più lentamente e ti aiuta a sentirti pieno.

“Quando la banana matura, l’amido si trasforma in zuccheri naturali, quindi ha un sapore più dolce e diventa tenero“, dice Trasavic. Sebbene abbia un sapore migliore, il processo di maturazione può portare a benefici per la salute leggermente inferiori.

