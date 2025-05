Madre usufruttuaria e figli proprietari, come funziona

Il caso della madre usufruttuaria e dei figli nudi proprietari è una situazione frequente nel diritto successorio e nella gestione dei beni familiari, disciplinata in particolare dagli articoli 978 e seguenti del Codice Civile.

Procediamo con ordine:

1. Cos’è l’usufrutto?

L’usufrutto è un diritto reale che consente all’usufruttuario (in questo caso, la madre) di godere del bene altrui (es. abitazione o terreno) e dei suoi frutti (es. affitto, raccolti agricoli) senza però poterne disporre (cioè venderlo o modificarne la destinazione).

Riferimento normativo: Art. 978 c.c.

2. Chi sono i nudi proprietari?

I figli sono i nudi proprietari: possiedono la proprietà del bene, ma non possono utilizzarlo o percepirne i frutti fintanto che dura l’usufrutto.

3. Diritti della madre usufruttuaria

Può abitare l’immobile.

l’immobile. Può affittarlo e percepire i canoni.

e percepire i canoni. Deve conservarlo , cioè non danneggiarlo e mantenerlo in buono stato.

, cioè non danneggiarlo e mantenerlo in buono stato. Ha diritto a compiere le riparazioni ordinarie.

4. Doveri della madre usufruttuaria

Non può vendere o distruggere il bene.

il bene. Deve restituirlo alla fine dell’usufrutto.

Deve pagare le imposte ordinarie sul godimento (es. IMU, se dovuta).

sul godimento (es. IMU, se dovuta). In alcuni casi deve prestare garanzia (art. 1002 c.c.).

5. Quando finisce l’usufrutto?

L’usufrutto è temporaneo e si estingue:

alla morte dell’usufruttuario ;

; se l’immobile viene completamente distrutto ;

; per rinuncia dell’usufruttuario ;

; per prescrizione (non uso per 20 anni, art. 1014 c.c.).

A quel punto i figli diventano pieni proprietari.

6. Cosa possono (e non possono) fare i figli nudi proprietari?

Non possono abitare né affittare il bene finché dura l’usufrutto.

il bene finché dura l’usufrutto. Possono vendere la nuda proprietà , ma chi compra acquista solo ciò che loro hanno: cioè la proprietà senza il diritto di godimento, che resta alla madre.

, ma chi compra acquista solo ciò che loro hanno: cioè la proprietà senza il diritto di godimento, che resta alla madre. Possono controllare che la madre non stia danneggiando il bene.

Esempio pratico:

Il padre muore lasciando la casa alla moglie in usufrutto e ai figli in nuda proprietà. La madre può vivere nella casa, oppure affittarla e prendere i canoni, ma non può venderla. I figli non possono sfrattarla né costringerla a lasciare l’immobile.