Pomodori in “Retromarcia”: un Caso di Evoluzione Inversa

Immagina che una specie vivente, invece di evolvere verso nuove forme, torni indietro nel tempo, riacquisendo tratti perduti da milioni di anni. Sembra fantascienza, ma è esattamente ciò che sta accadendo ai pomodori selvatici delle Isole Galápagos. Un recente studio ha rivelato che queste piante stanno producendo molecole “antiche”, in un fenomeno che i biologi definiscono un sorprendente caso di “evoluzione inversa”.

Il Mistero della De-Evoluzione dei Pomodori

La scoperta, pubblicata da scienziati dell’Università della California a Riverside, ha rivelato che i pomodori selvatici delle Galápagos, discendenti di specie sudamericane, stanno sintetizzando un particolare tipo di alcaloide – molecole che fungono da difesa naturale contro i parassiti – che non si vedeva da milioni di anni. Questa “ricomparsa” di un tratto ancestrale è un evento raro e affascinante nel campo dell’evoluzione.

Come ha spiegato il biochimico molecolare Adam Jozwiak, autore principale dello studio, a Newsweek, anche se il termine “de-evoluzione” può sembrare drammatico, si tratta in realtà di un’evoluzione che prende una direzione inaspettata, tornando a uno stato biochimico che esisteva in tempi geologici remoti. La maggior parte dei pomodori coltivati e selvatici moderni produce una specifica struttura di alcaloidi; tuttavia, i pomodori delle isole occidentali delle Galápagos hanno virato verso una forma chimica più antica, simile a quella presente nelle melanzane. Questa riapparizione non è casuale: gli ambienti più ostili e geologicamente più giovani delle isole occidentali sembrano favorire lo sviluppo di queste sostanze chimiche ancestrali, che potrebbero offrire una difesa più efficace in condizioni difficili.

I ricercatori hanno identificato un enzima chiave, chiamato GAME8, responsabile di questa “inversione”. Mutazioni nel gene GAME8 di queste piante hanno alterato specifici amminoacidi, riportando la forma dell’enzima a quella ancestrale. Per confermare la loro teoria, il team ha inserito l’enzima modificato in piante di tabacco, che hanno a loro volta iniziato a produrre l’alcaloide di tipo antico, dimostrando il ruolo cruciale di GAME8 in questo processo.

L’Evoluzione Inversa negli Esseri Umani: Possibile?

La domanda che sorge spontanea è: se i pomodori possono “de-evolvere”, potrebbe succedere qualcosa di simile anche agli esseri umani? In teoria, la risposta è sì, secondo Jozwiak. “Gli esseri umani, come tutti gli organismi, sono soggetti alle forze evolutive”, ha affermato a Newsweek.

Tuttavia, è fondamentale chiarire che si tratta di un’ipotesi puramente teorica e remota. Se le condizioni ambientali sulla Terra dovessero cambiare in modo drastico e prolungato per milioni di anni, è possibile che alcuni tratti del nostro lontano passato possano riemergere. Ma le probabilità che ciò accada sono estremamente incerte e il processo richiederebbe scale temporali che vanno ben oltre la nostra comprensione attuale. Non dobbiamo quindi aspettarci di vedere improvvisamente persone con code o branchie.

È importante sottolineare che i pomodori studiati sono specie selvatiche delle Galápagos e non fanno parte della dieta umana. Pertanto, questa scoperta non ha implicazioni dirette per la nostra salute o per i pomodori che consumiamo. Come ha ribadito Jozwiak, “per ora, questa scoperta è importante per ciò che ci dice sull’evoluzione, non per un impatto immediato sulla salute umana”. La ricerca apre nuove finestre sulla complessità e sulla non linearità del processo evolutivo, ricordandoci che la natura è piena di sorprese.

Questa affascinante scoperta ci invita a riconsiderare l’evoluzione non come un percorso a senso unico, ma come un processo dinamico e a volte imprevedibile. I pomodori delle Galápagos sono un esempio lampante di come la vita si adatti, anche riutilizzando soluzioni “vecchie” quando le condizioni lo richiedono.

Per approfondire ulteriormente questo sorprendente fenomeno e le sue implicazioni scientifiche, ti invitiamo a consultare le seguenti fonti autorevoli:

: https://www.newsweek.com/ (Cerca l’articolo originale di Adam Jozwiak e i riferimenti allo studio) University of California, Riverside (UC Riverside): https://ucr.edu/ (Cerca nella sezione notizie o ricerca per comunicati stampa relativi a questo studio)