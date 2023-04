Le faccette dentali sono un trattamento estetico dentale sempre più popolare che aiuta a migliorare l’aspetto del sorriso.

Ma cosa sono esattamente le faccette dentali e come funzionano?

Vediamo tutto ciò che c’è da sapere sulle faccette dentali, tra cui la loro definizione, il processo di applicazione, i costi e i benefici.

Quali sono le faccette dentali e come funzionano (Foto@Pixabay)

Definizione delle faccette dentali

Le faccette dentali sono sottili coperture fatte di porcellana o composito che vengono applicate sulla superficie dei denti per migliorarne l’aspetto estetico. In altre parole, le faccette dentali sono una soluzione estetica che può aiutare a coprire difetti come macchie, crepe, denti storti o troppo corti.

I denti sono rivestiti da uno strato di smalto protettivo, ma il tempo, l’uso e l’igiene orale insufficiente possono causare il deterioramento dello smalto. Ciò può portare a una serie di problemi dentali, tra cui macchie, crepe, usura eccessiva o denti mal allineati. Le faccette dentali sono un modo per risolvere questi problemi e ripristinare l’aspetto naturale dei denti.

Processo di applicazione delle faccette dentali

Il processo di applicazione delle faccette dentali di solito richiede due visite dal dentista. Durante la prima visita, il dentista prenderà un’immagine digitale o una scansione dei denti per creare un modello virtuale delle faccette dentali. Questo modello verrà utilizzato per creare le faccette personalizzate in un laboratorio dentale.

Durante la seconda visita, il dentista rimuoverà una piccola quantità di smalto dai denti, in modo che le faccette dentali aderiscano perfettamente alla superficie dei denti. Le faccette dentali saranno poi applicate sulla superficie dei denti e fissate con un adesivo dentale. Una volta che le faccette dentali sono state applicate, il dentista le modellerà per adattarle alla forma naturale dei denti.

Costo delle faccette dentali

I costi delle faccette dentali variano in base al materiale utilizzato, al numero di denti da coprire e alla posizione geografica del dentista. In genere, le faccette dentali in porcellana sono più costose delle faccette in composito. Il costo medio delle faccette dentali varia tra i 500 e i 2.500 euro per dente.

Benefici delle faccette dentali

Le faccette dentali offrono molti benefici, tra cui:

Miglioramento estetico del sorriso: le faccette dentali possono coprire difetti dentali come macchie, crepe e denti troppo corti, migliorando l’aspetto del sorriso.

Trattamento non invasivo: a differenza di altri trattamenti estetici dentali, come gli impianti dentali o le corone, le faccette dentali non richiedono l’eliminazione dell’intero dente.

Durata: le faccette dentali possono durare fino a 10-15 anni con una corretta igiene orale e controlli regolari dal dentista.

Resistenza alle macchie: le faccette dentali in porcellana sono resistenti alle macchie, il che significa che possono mantenere il loro aspetto brillante e bianco nel tempo.

Minimizzazione del disagio: le faccette dentali sono progettate per adattarsi perfettamente ai denti e, una volta applicate, offrono una sensazione naturale e confortevole.

Rischi e complicazioni delle faccette dentali

Come con qualsiasi intervento odontoiatrico, ci sono alcuni rischi e complicazioni associate alle faccette dentali. Tuttavia, questi sono rari e possono essere minimizzati con una corretta igiene orale e controlli regolari dal dentista.

Alcuni dei rischi e delle complicazioni potenziali delle faccette dentali includono:

Sensibilità dentale: dopo l’applicazione delle faccette dentali, è possibile che si verifichi un aumento della sensibilità ai cibi caldi, freddi o dolci.

Scheggiature o rotture: sebbene le faccette dentali siano durevoli, possono scheggiarsi o rompersi in caso di traumi o usura eccessiva.

Decolorazione: se le faccette dentali non vengono pulite correttamente o se si consumano cibi o bevande che macchiano i denti, possono decolorarsi nel tempo.

Infiammazione delle gengive: in alcuni casi, le faccette dentali possono causare infiammazione o irritazione delle gengive se non vengono applicate correttamente.

Dunque le faccette dentali sono un’opzione di trattamento estetico dentale efficace per migliorare l’aspetto del sorriso. Se si sta considerando l’applicazione di faccette dentali, è importante parlare con un dentista esperto per capire se questo trattamento è adatto alle proprie esigenze. Con la giusta cura e manutenzione, le faccette dentali possono offrire un sorriso luminoso e durevole per molti anni a venire.