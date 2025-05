Quando intervengono gli assistenti sociali in una separazione

Gli assistenti sociali intervengono in una separazione o in un divorzio quando vi sono minori coinvolti e si rendono necessarie valutazioni o interventi a tutela del loro benessere psicofisico, educativo e relazionale. Il loro intervento può avvenire su richiesta dell’autorità giudiziaria, su segnalazione delle parti o spontaneamente, in situazioni già in carico ai servizi sociali.

Quando intervengono gli assistenti sociali in caso di separazione:

1. Su disposizione del Tribunale (ordinario o per i minorenni)

Il Giudice può disporre accertamenti o indagini psico-sociali presso i servizi sociali territoriali (art. 337-octies c.c.).

presso i servizi sociali territoriali (art. 337-octies c.c.). L’obiettivo è valutare: la capacità genitoriale dei coniugi; l’idoneità dell’ambiente familiare; le relazioni affettive tra genitori e figli; eventuali condizioni di disagio o pregiudizio per il minore.

Gli assistenti sociali redigono una relazione tecnica che sarà utilizzata dal giudice nella decisione su affido, collocamento e diritto di visita.

2. In presenza di conflitti gravi o alienazione parentale

Se i genitori si accusano reciprocamente, o uno dei due ostacola il rapporto con l’altro genitore, il giudice può disporre l’intervento dei servizi sociali per mediazione familiare o monitoraggio.

3. Quando i minori manifestano disagio

Se i figli presentano segnali di sofferenza (psicologica, scolastica, relazionale), i servizi possono essere attivati anche dalla scuola, pediatra o altri soggetti.

4. Per supportare genitori in difficoltà educativa o economica

Gli assistenti sociali possono intervenire per affiancare i genitori con percorsi di sostegno alla genitorialità, interventi educativi domiciliari, o per facilitare l’accesso a servizi socio-sanitari.

5. Su richiesta di uno dei due genitori

Un genitore può chiedere l’intervento dei servizi sociali se ritiene che l’altro stia compromettendo il benessere del figlio, ma l’attivazione non è automatica: viene valutata dai servizi stessi o trasmessa al tribunale.

Normativa di riferimento

Art. 337-bis e ss. c.c. (affidamento dei figli in caso di separazione o divorzio)

(affidamento dei figli in caso di separazione o divorzio) Art. 403 c.c. (intervento urgente in caso di minori in pericolo)

(intervento urgente in caso di minori in pericolo) Legge 54/2006 (affido condiviso)

(affido condiviso) D.P.R. 396/2000 , Legge 184/1983 (affidamento familiare)

, (affidamento familiare) Art. 30 Costituzione (tutela dei diritti del minore)

(tutela dei diritti del minore) Linee guida del Ministero della Giustizia e prassi territoriali dei servizi sociali comunali

Cosa possono fare gli assistenti sociali:

Condurre colloqui con genitori, minori, insegnanti e medici.

Osservare le dinamiche familiari e genitoriali.

Redigere relazioni per il giudice.

Proporre l’affido esclusivo o il collocamento presso un genitore.

Attivare interventi di sostegno o tutela.

I tuoi diritti: