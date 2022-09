Quando l’acufene si acutizza e perchè

Anche dormire con la finestra aperta, e quindi avere i rumori ambientali in sottofondo, può aiutare alcuni.

Per alcuni c’è un po di sollievo ascoltando musica a basso volume, mentre per altri questo metodo peggiora la situazione.

Quindi cosa può fare il 14,4% della popolazione per alleviare i problemi dell’acufene, secondo gli esperti è difficile dare una risposta a questa domanda perché ognuno percepisce il proprio acufene in modo diverso.

Nello studio mancavano alcune informazioni dall’America Latina, dall’Africa e dall’Oceania, ma si è potuto raccogliere dati in Europa, l’Europa orientale è la più vulnerabile: Lituania, Polonia, Bulgaria e Romania.

Nei dati che i ricercatori hanno esaminato, ci sono stati segnali che gli uomini sarebbero più vulnerabili delle donne, ma non c’erano però prove tangibili.

Durante lo studio hanno diviso l’acufene in due gruppi. Il gruppo del 14,4% comprende chi ha avuto l’acufene solo una volta ogni tanto, chi ne soffre di tanto in tanto e chi ne è afflitto costantemente con problemi più o meno gravi.

