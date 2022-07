Riprende il flusso di gas naturale dal Nord Stream 1

L’agenzia di stampa tedesca DPA ha annunciato che il flusso di gas naturale attraverso il gasdotto Nord Stream 1 è ripreso questa mattina.

Il flusso di gas naturale dalla Russia alla Germania attraverso il gasdotto Nord Stream 1 è ripreso oggi.

La notizia, basata sul sito di notizie online tedesco DPA, è stata pubblicata su Spiegel e FAZ.

Il flusso di gas russo attraverso il gasdotto Nord Stream 1 avrebbe dovuto riprendere oggi dopo il completamento della manutenzione programmata.

La dichiarazione è stata rilasciata a Reuters da due fonti vicine all’argomento.

Il gasdotto, che rappresenta più di un terzo delle esportazioni di gas naturale della Russia verso l’Unione Europea, è stato interrotto l’11 luglio per una manutenzione annuale di dieci giorni.

L’interruzione del flusso di gas naturale della Russia nel Nord Stream 1 l’11 luglio ha causato il panico in Europa. L’Europa era preoccupata per la ripresa del mio flusso di gas.

D’altra parte, il giorno prima, è stato rivelato che la compagnia statale russa Gazprom ha dichiarato forza maggiore per quanto riguarda la fornitura di gas naturale all’Europa.

Questo sviluppo ha rafforzato le preoccupazioni che Mosca non avrebbe avviato flussi di gas in rappresaglia per le sanzioni che ha dovuto affrontare a causa della guerra Russia-Ucraina e avrebbe creato il rischio di una crisi energetica che avrebbe fatto precipitare la regione nella recessione.