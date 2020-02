Scuole chiuse in tutte il nord Italia

Ed alla fine, anche se è presto per parlare di pandemia, il nord Italia si ritrova faccia a faccia con le sue peggiori paure: si riuscirà a fermare il Coronavirus o i contagiati continueranno ad aumentare, ora dopo ore, come è accaduto in questo terribile week end che si è appena concluso?

Naturalmente è troppo presto per dirlo, ma le regioni colpite stanno mettendo in campo tutte le misure possibile per cercare di contenere i contagi, partendo dalla chiusura delle scuole.

Nello specifico, scuole e università resteranno chiuse in Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.

Attività sospese anche all’università di Genova, mentre in Veneto “è previsto il blocco del Carnevale di Venezia e di tutte le manifestazioni anche sportive fino al primo marzo compreso”.

A Milano chiusi Duomo (fino al 25 febbraio), il teatro alla Scala e la Pinacoteca di Brera. «Bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali»: è quanto si legge nell’ordinanza della Regione Lombardia, per quanto riguarda le chiusure delle attività commerciali nella cosiddetta zona gialla, cioè fuori dai 10 Comuni completamente isolati nella zona rossa.