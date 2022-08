Sony potrebbe lanciare la PS5 slim?

La Sony ha intenzione di lanciare una versione slim della nuova Playstation 5.

Sony ha tradizionalmente rilasciato modelli “slim” di successive variazioni PlayStation, a cominciare da PS One, che è stata messa in vendita nel giugno 2000.

Il modello standard poi della Playstation 4 ha avuto un problema di surriscaldamento frequente, il che è dovuto ad alcuni errori da parte dei progettisti del sistema.

Il lavoro su PlayStation 4 è stato lanciato alla fine del 2008, come ha ammesso Mark Cerny in una delle interviste. Ad oggi, molti utenti sono dell’opinione che la PS4 abbia sempre avuto problemi di surriscaldamento.

La PS5 in versione Slim deve almeno mantenere la cultura lavorativa del modello standard. Come ridurre efficacemente le dimensioni? Forse solo la persona interessata, Mark Cerny, potrebbe rispondere a questa domanda.

Teniamo presente l’inizio abbastanza difficile di PS5 di fronte alla realtà ancora pandemica e alle difficoltà ad essa associate. Dimensioni enormi significano anche meno console imballate in grandi scatole su un unico pallet.

La possibile versione Slim eliminerebbe in parte questo problema, fornendo una maggiore proiezione delle console sul mercato durante un singolo caricamento.

La versione Slim, secondo la tradizione attuale, dovrebbe arrivare tra qualche tempo. C’è anche l’altra faccia della medaglia. Da tempo Sony sta rompendo attivamente con la tradizione, adattandosi a soluzioni competitive.

La PS5 Slim, se sviluppata, deve affrontare adeguatamente il problema del prezzo. Finora, PS5 non è nemmeno diminuita di prezzo, anzi si parla di possibili aumenti post-pandemici.

Una versione più piccola della console potrebbe essere utile, anche se sappiamo che questa differenza non sarà così marcata come negli anni precedenti.

Ad esempio la PS3 ha visto due edizioni ridotte, Slim e Super Slim, ma il prezzo di un’eventuale Ps5 slim non sarà così basso come potrebbe sembrare. Molto dipende dalla data della prima, anche se non prima dell’autunno del prossimo anno.

Il mercato sarà invaso da giochi sviluppati esclusivamente per l’attuale generazione, la situazione con PS5 si sta normalizzando nei negozi, quindi sarà il momento delle prime riduzioni.

Nell’attuale situazione dei prezzi dei componenti, la PS5 Slim sembra più probabile della PS5 Pro, che potrebbe non arrivare affatto.

Sony potrebbe anche seguire Microsoft rilasciando una versione a budget ridotto del sistema simile a Xbox Series S.