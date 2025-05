Taurina e leucemia: uno studio rivela il potenziale legame tra bevande energetiche e tumori

Un ingrediente comunemente presente nelle bevande energetiche, la taurina, potrebbe avere un ruolo sorprendente — e preoccupante — nello sviluppo di alcune forme di leucemia. Secondo una ricerca condotta dall’University of Rochester Medical Center e pubblicata su Nature (fonte autorevole), le cellule tumorali del sangue possono utilizzare la taurina per accelerare la loro crescita, aprendo così nuovi scenari nella lotta contro il cancro.

Cos’è la taurina e perché preoccupa

La taurina è un amminoacido naturalmente presente nel corpo umano, che contribuisce a regolare molte funzioni vitali, tra cui la pressione sanguigna, l’attività neuronale e l’equilibrio elettrolitico. È anche un ingrediente chiave in molte bevande energetiche e si trova in alimenti come pesce, carne e latticini.

Sebbene studi precedenti ne abbiano evidenziato potenziali benefici sul sistema immunitario, una nuova ricerca suggerisce che potrebbe anche favorire la crescita di tumori mieloidi, come la leucemia. In particolare, le cellule tumorali sono state osservate “assorbire” la taurina dal midollo osseo, sfruttandola come fonte di energia per proliferare più rapidamente.

“La taurina funziona per le cellule leucemiche come una scossa energetica,” ha spiegato Jane Liesveld, oncologa presso UR Medicine.

Lo studio: bloccare la taurina rallenta il tumore

Nei test condotti su modelli murini, i ricercatori hanno trapiantato cellule leucemiche umane e di topo e ne hanno bloccato l’accesso alla taurina. Il risultato? Una crescita tumorale significativamente rallentata.

“I nostri dati suggeriscono che impedire alla taurina di entrare nelle cellule tumorali potrebbe essere una nuova e promettente strategia terapeutica,” ha dichiarato la biologa Jeevisha Bajaj, esperta in cellule staminali e cancro.

Questo apre la strada allo sviluppo di farmaci capaci di interrompere l’assorbimento della taurina da parte delle cellule leucemiche, potenzialmente aumentando l’efficacia delle terapie contro le leucemie mieloidi, forme aggressive e difficili da trattare.

Le implicazioni per la salute pubblica

La scoperta mette sotto i riflettori l’uso della taurina negli integratori ad alto dosaggio e nelle bevande energetiche, già al centro di controversie sanitarie per la presenza di elevate quantità di zucchero e caffeina.

Studi precedenti, come quelli pubblicati dal National Institutes of Health (NIH), hanno associato le bevande energetiche a problemi cardiovascolari, disturbi del sonno e alterazioni cognitive. L’eventuale correlazione con il rischio oncologico, anche se ancora da chiarire nei dettagli, apre un nuovo fronte di indagine per la medicina preventiva.

Perché è importante il metabolismo del cancro

Negli ultimi anni, la ricerca oncologica ha spostato l’attenzione dalla sola genetica alla “riprogrammazione metabolica” dei tumori, ovvero al modo in cui le cellule cancerose manipolano i nutrienti per crescere.

“Siamo solo all’inizio della comprensione degli effetti metabolici nelle cellule leucemiche,” ha aggiunto Liesveld. “Ma è chiaro che intervenire sul metabolismo tumorale può offrire nuove opportunità terapeutiche.”

In sintesi:

La taurina , ingrediente delle bevande energetiche, è stata associata a una maggiore crescita delle cellule leucemiche .

, ingrediente delle bevande energetiche, è stata associata a una . Bloccarne l’assorbimento nei modelli animali ha rallentato il tumore , suggerendo un possibile approccio terapeutico.

, suggerendo un possibile approccio terapeutico. I ricercatori avvertono: cautela con gli integratori di taurina ad alto dosaggio , in attesa di studi umani più approfonditi.

, in attesa di studi umani più approfonditi. La scoperta rientra in una più ampia tendenza scientifica che analizza i percorsi metabolici dei tumori, non solo le mutazioni genetiche.

Fonti autorevoli: