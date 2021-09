Esistono altri meccanismo che provocano la leucemia

Nel processo di modifica dei geni nel nostro corpo, i geni evolvono per produrre proteine ​​diverse che sono appropriate per la funzione della cellula. A volte il processo va male e quindi un gene normale può produrre una proteina che ha una funzione che promuove malattie, come il cancro.

Queste regioni del DNA sono chiamate “sequenze promotrici” e hanno la capacità di influenzare le quantità di proteine ​​che ne verranno ricavate.

Lo studio, recentemente pubblicato sulla rivista NAR Cancer, è stato condotto presso la Facoltà di Medicina dell’Università Ebraica, nel laboratorio del Dr. Maayan Salton.

Lo studio ha rivelato un nuovo meccanismo che causa la leucemia mieloide cronica, che ha dimostrato che le sequenze promotrici producono anche una proteina che è attiva nella formazione dei vasi sanguigni e quindi fa sì che il cancro progredisca più rapidamente e violentemente. Con l’aiuto della comprensione di questi processi, sarà possibile controllare lo sviluppo di quei vasi sanguigni e quindi controllare anche lo sviluppo della malattia stessa.

La scoperta è stata resa possibile grazie a campioni di sangue di guaritori di leucemia che sono stati testati durante la malattia e dopo la guarigione. Nel corso di circa sei mesi, sono stati prelevati un certo numero di campioni da 12 pazienti affetti da leucemia a diversi stadi della malattia, fino alla loro guarigione. I ricercatori si sono concentrati sui processi di cambiamento di un gene specifico, che ha un effetto decisivo sul modo in cui si sviluppa la malattia: il gene aiuta a creare vasi sanguigni all’interno del midollo osseo e quindi contribuisce alla diffusione della malattia in tutte le parti del corpo .

Il Dr. Maayan Salton ha aggiunto sull’argomento: “La modifica dei geni è un processo importante in tutte le cellule del nostro corpo che si svolge naturalmente. Il nostro lavoro promuove la comprensione del meccanismo di editing dei geni e ci porta a scoprire i processi che vanno male nel cancro. In futuro, questa comprensione può aiutarci a trovare farmaci che fermeranno la crescita delle cellule tumorali“.

