Una buona igiene orale ti risparmia il ricovero in ospedale

I ricercatori hanno esaminato la relazione tra cure dentistiche preventive, come controlli regolari, pulizie e trattamento parodontale non chirurgico, e malattie come diabete o problemi coronarici, in uno studio recente.

La salute orale componente fondamentale

Lo studio, condotto dal gruppo medico americano Mayo Clinic, si basava sulla premessa che la salute orale è una componente fondamentale della salute pubblica in generale.

Igiene orale

Il ricercatore capo dello studio, ha affermato: “Le cure dentistiche preventive erano strettamente associate a maggiori risparmi per i pazienti con entrambe le condizioni“, secondo quanto riportato da Russia Today.

“È interessante notare che i maggiori risparmi sui costi derivano dal minore utilizzo dei servizi ospedalieri, quindi in pratica una bocca più sana è stata associata a un minore ricovero in ospedale e questo consente di risparmiare denaro, ma soprattutto, i pazienti rimangono in buona salute”, ha aggiunto.

Semplici modi casalinghi per prendersi cura dei propri denti

I ricercatori hanno concluso: “I nostri dati mostrano che le persone con diabete o malattia coronarica hanno una spesa sanitaria ridotta, inclusa una minore probabilità di ricovero, quando ricevono regolarmente cure dentistiche preventive. La bocca sarebbe utile per le persone con altre condizioni croniche“.

