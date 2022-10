Urna di Jeffrey Dahmer in vendita per 250mila dollari

Il serial killer Jeffrey Dahmer continua a guadagnare popolarità grazie alla nuova serie tv presentata dal colosso Netflix.

Grazie a questa “nuova” popolarità, sempre più cimeli vengono messi in vendita, inclusa la sua urna.

Jeffrey Dahmer è morto il 28 novembre 1994, dopo essere stato ucciso da un altro detenuto. I suoi genitori hanno combattuto una feroce battaglia su cosa fare con il suo corpo, ma alla fine Dahmer è stato cremato nel 1995.

Fatta eccezione per il suo cervello, perché la madre di Dahmer voleva che fosse esaminato dagli scienziati, ma alla fine non si è mai arrivati ​​a questo.

L’urna in cui è stato cremato Dahmer è stata messa in vendita. Il proprietario, Taylor James di Cult Collectibles, chiede 250.000 dollari per questo macabro cimelio.

James possiede ancora più delle precedenti proprietà di Dahmer. L’ha ottenuto dall’ex collaboratrice domestica del padre di Dahmer. In cambio di una piccola parte del profitto, James può vendere gli oggetti. Non si tratta solo dell’urna, ma anche degli occhiali che Dahmer indossava in prigione, vari documenti legali, foto d’infanzia, bibbie e persino posate.