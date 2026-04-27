Shawn Michaels ha rivoluzionato ufficialmente il format di WWE LFG durante la premiere del 26 aprile. Il sistema a punti e la struttura a squadre delle scorse stagioni sono stati definitivamente eliminati.

Addio al contratto finale: cosa cambia ora

La competizione non premierà più un singolo vincitore con un contratto per il roster di NXT. L’obiettivo del programma si sposta ora sulla preparazione immediata degli atleti per il debutto televisivo.

I partecipanti devono restare pronti in ogni istante per una chiamata improvvisa. Non esiste più una classifica settimanale o un percorso a tappe verso la vittoria finale.

Il passaggio dal reality show alla formazione professionale segna una rottura col passato. La pressione psicologica sui wrestler aumenta drasticamente con questo nuovo approccio diretto.

Le vecchie dinamiche tra team e coach sono state rimpiazzate da un tutoraggio costante. Ogni atleta è ora un battitore libero che deve dimostrare il proprio valore singolarmente.

I nuovi coach e il ruolo di Kevin Owens

Nonostante il cambio di format, il corpo docenti vanta nomi di altissimo profilo. La WWE ha scelto un mix tra leggende del ring e superstar ancora in attività.

Ecco i coach confermati per questa terza stagione:

Booker T : l’esperienza di una leggenda Hall of Fame.

: l’esperienza di una leggenda Hall of Fame. Bubba Ray Dudley : esperto di psicologia del ring e hardcore.

: esperto di psicologia del ring e hardcore. Kevin Owens : presente come mentore nonostante l’operazione al collo.

: presente come mentore nonostante l’operazione al collo. Natalya: veterana che porta la conoscenza del wrestling femminile attuale.

La presenza di Kevin Owens è particolarmente significativa in questa fase della sua carriera. Il lottatore sta sfruttando la convalescenza per formare le nuove leve della federazione.

La nuova stagione di WWE LFG va in onda ogni domenica su A&E. Senza paracadute e senza squadre, ogni puntata può decretare il salto definitivo verso il main stream.