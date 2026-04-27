Il terzo episodio di Euphoria mette in scena il matrimonio shock tra Nate e Cassie. La cerimonia degenera rapidamente in violenza estrema, lasciando i fan senza parole per l’epilogo cruento.
Sangue all’altare: cosa è successo tra Nate e Cassie
L’unione tra Nate e Cassie si rivela un incubo visivo e psicologico. Nonostante l’estetica curata, l’evento precipita in una spirale di follia che culmina in un finale sanguinolento.
La puntata “The Ballad of Paladin” rompe gli equilibri della serie. Gli spettatori assistono a coreografie grottesche e dialoghi surreali tra personaggi che dovrebbero ignorarsi.
Ecco i punti più scioccanti dell’episodio:
- Il primo ballo coreografato dei neo-sposi rasenta l’assurdo.
- Un incidente brutale mette a rischio l’integrità fisica di uno degli invitati.
- Maddy indossa un abito che sfida le leggi della fisica e della gravità.
- Cal e Jules affrontano un confronto verbale del tutto inaspettato.
Il passato oscuro di Jules: il mercato del sesso e il chirurgo
Mentre il matrimonio implode, un flashback rivela come Rue e Jules siano entrate nel mondo delle “sugar baby”. Jules accetta la sfida per evitare il lavoro nel commercio al dettaglio.
La sua carriera scolastica si interrompe bruscamente quando incontra Ellis, un chirurgo plastico ambiguo. L’uomo ammette una pericolosa indifferenza verso il dolore e la manipolazione del corpo femminile.
I dettagli del loro rapporto sono inquietanti:
- Ellis paga l’affitto di Jules in cambio di due soli incontri mensili.
- Il chirurgo usa la sua esperienza professionale per scopi feticisti preoccupanti.
- In una scena limite, Jules viene avvolta completamente nella pellicola trasparente.
- Il legame diventa un’ossessione che isola Jules dal resto del mondo.
L’episodio conferma la direzione brutale della stagione, mescolando l’estetica dei matrimoni di lusso con il body horror. La stabilità mentale dei protagonisti appare ormai definitivamente compromessa.
Antonio Capobianco è autore di attualità, tecnologia e cultura digitale. Scrive analisi e notizie di interesse pubblico.