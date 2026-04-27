Lo spinoff Stuart Fails to Save the Universe uscirà ufficialmente a luglio su Max. Kevin Sussman torna nei panni di Stuart per affrontare un’apocalisse multiversale causata da un errore catastrofico.
Il ritorno di Stuart e il caos multiversale
La serie inizia con Stuart che rompe accidentalmente un dispositivo sperimentale di Sheldon e Leonard. Questo evento scatena un’imminente distruzione della realtà su scala cosmica.
Il proprietario della fumetteria deve ora viaggiare tra dimensioni parallele per evitare il peggio. Le prime foto mostrano un tono visivo inedito, lontano dal classico appartamento di Pasadena.
Il debutto è fissato per luglio, segnando il ritorno del franchise dopo Young Sheldon. La produzione promette un mix di commedia nerd e avventura sci-fi ad alto budget.
Accanto a Stuart ci sarà Denise, interpretata nuovamente da Lauren Lapkus. Il gruppo di “eroi improbabili” include anche il geologo Bert e l’irritante Barry Kripke.
Danny Elfman e i cameo dalle altre dimensioni
La colonna sonora porterà la firma leggendaria di Danny Elfman, già autore del tema dei Simpson. La sua presenza garantisce un’atmosfera epica e grottesca allo show.
L’elemento più atteso riguarda le versioni alternative dei protagonisti storici della serie madre. Vedremo varianti imprevedibili di Sheldon, Leonard e del resto del gruppo originale.
Ecco i punti chiave dello show svelati al CCXP:
- Uscita: Luglio 2026.
- Piattaforma: Streaming esclusivo su Max.
- Protagonisti: Stuart, Denise, Bert e Kripke.
- Musiche: Tema originale composto da Danny Elfman.
- Trama: Viaggi dimensionali causati da un guasto tecnologico.
Le immagini promozionali confermano un’estetica dinamica e ricca di effetti visivi. Stuart si conferma l’eroe più inadatto della storia della televisione recente.
Antonio Capobianco è autore di attualità, tecnologia e cultura digitale. Scrive analisi e notizie di interesse pubblico.