A Barcellona stop alle feste alcoliche all’aperto

Le autorità spagnole hanno stabilito multe fino a 600 euro per chi partecipa a feste alcoliche all’aperto.

Le feste a base di alcol, nelle piazze e nelle spiagge sono diventate particolarmente popolari durante la quarantena, le autorità di Barcellona stanno cercando di frenare infliggendo multe fino a 600 euro.

Finora le sanzioni erano comprese tra 60 e 100 euro, che se pagate entro 30 giorni si riducevano del 75%. Da oggi non è più così.

Secondo Pedro Velázquez, il capo della polizia della Guardia Urbana della città, dal 2 all’8 agosto sono state inflitte multe fino a 100 euro a 747 persone per aver consumato alcol per strada.

Come riporta il Guardian, saranno inflitte multe più elevate per aver causato disordini o comportamenti antisociali, la cui definizione spetterà ai singoli funzionari.

Le multe sono state inflitte ai sensi della controversa “legge sul silenzio” spagnola, introdotta dal precedente governo di destra spagnolo, che secondo i critici limita gravemente la libertà di parola e di riunione.

“Le multe da 600 euro sono per aver causato gravi sconvolgimenti nella vita quotidiana dei cittadini“, ha affermato Albert Batlle, consigliere comunale responsabile per l’ordine pubblico, in una conferenza stampa. “Quello di cui stiamo parlando è l’ordine pubblico“.