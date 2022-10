Andrei Cikatilo il serial killer a 30 anni dalla condanna a morte

Esattamente 30 anni fa, uno tra i più famosi e proliferi serial killer della storia russa, fu condannato a morte.

Nel terribile anniversario, l’investigatore che ha guidato il caso di Andrei Chikatilo ha ricordato i suoi colloqui con l’assassino.

Andrei Chikatilo – Foto@Flickr

Igor Nadezhdin, uno dei membri della squadra investigativa, che è riuscito a catturare il mostro, ha parlato delle sfumature dell’indagine sul caso Chikatilo, come riporta anche il magazine starhit.ru.

“Nei primi due giorni Chikatilo era loquace e alla fine del terzo, la sera, era invece diventato come di ghiaccio. Si bloccò completamente: nessuna emozione, nessuna reazione, nessuna parola. E io, per eccitarlo in qualche modo, ho iniziato a parlargli di uno dei primi crimini che il maniaco ha commesso 12 anni prima” spiega Igor.

“Chikatilo era spaventato e confuso. In quel momento, c’è stato un confronto psicologico molto duro e teso tra di noi. Ho anche pensato di dirgli: “Ora confessi tutto e la tua punizione sarà mitigata”. Ma alla fine non ha parlato: era chiaro che Chikatilo stava solo aspettando l’esecuzione“, ricorda l’investigatore.

I rappresentanti delle forze dell’ordine cercarono un altro sistema per farlo parlare, decisero di trovare un assistente professore in un’università di medicina e lo portarono a conversare con il maniaco.

“Ora andremo da un uomo: parlerà di come ha commesso gli omicidi in stato di incoscienza e soggiogato da incubi“, ha spiegato Nadezhdin allo psichiatra Bukhanovsky.

Chikatilo non poté resistere al colloquio e iniziò a testimoniare. Ricordò i dettagli di un omicidio dopo l’altro mentre lo psichiatra annuiva.

Durante la conversazione sono emerse nuove vittime, di cui gli investigatori in quel momento non avevano idea. Il maniaco ha insistito: ha commesso crimini, come in una nebbia.

“Sai, quando vedo un posto deserto e mi ritrovo lì con una vittima, una specie di terribile eclissi si abbatte su di me. Si allontana solo quando taglio e faccio a pezzi una persona. E poi piove”, Nadezhdin ha ricordato così le parole di Chikatilo.

Il maniaco ha condiviso volentieri i dettagli per le indagini, mentre credeva che lo psichiatra gli avrebbe diagnosticato una malattia mentale salvandolo da una condanna a morte.

Non appena Chikatilo ha capito che si sarebbe svolta l’esecuzione, ha immediatamente iniziato a comportarsi in modo inappropriato.

“In tribunale, fingeva di essere uno psicopatico: faceva ogni sorta di sciocchezze, mostrava al pubblico il suo organo sessuale e così via“, dice Nadezhdin.

Tuttavia, il suo modo di fare non ha fatto breccia nella giuria. Il 14 febbraio 1994 la sentenza è stata eseguita.

Nadezhdin crede che qualche cadavere rimasto senza identificazione, sia ancora da attribuire al maniaco.

fonte@Lenta.ru