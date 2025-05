Come comportarsi con gli assistenti sociali

Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e confermo la mia partecipazione al colloquio.

Sono consapevole che il vostro intervento è finalizzato alla tutela del benessere del minore e, in tale ottica, intendo offrire la mia piena disponibilità a confrontarmi in modo trasparente e costruttivo.

Gentile Assistente Sociale [Nome e Cognome], in riferimento alla convocazione ricevuta per un colloquio previsto il giorno [data] presso [luogo], desidero confermare la mia disponibilità a partecipare e a fornire la massima collaborazione nell’interesse del/la minore [Nome minore, se applicabile].

Il comportamento da tenere con gli assistenti sociali deve essere collaborativo, trasparente e rispettoso , tenendo presente che il loro compito principale è la tutela dei diritti e del benessere del minore . Di vediamo come comportarsi correttamente , suddivisa per contesto:

Gli assistenti sociali intervengono in una separazione o in un divorzio quando vi sono minori coinvolti e si rendono necessarie valutazioni o interventi a tutela del loro benessere psicofisico, educativo e relazionale. Il loro intervento può avvenire su richiesta dell’autorità giudiziaria, su segnalazione delle parti o spontaneamente, in situazioni già […]