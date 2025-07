Assistente Sociale: Percorsi Universitari in Italia

Sogni di lavorare a contatto con le persone, supportando chi è in difficoltà e promuovendo il benessere della comunità? La professione di assistente sociale è una vocazione che richiede preparazione, empatia e competenze specifiche. Se ti stai chiedendo quale sia il percorso formativo più adatto per intraprendere questa carriera, sei nel posto giusto. In Italia, l’accesso a questa professione è regolamentato e passa attraverso precisi corsi universitari. Scopriamo insieme quali sono e cosa offrono.

La Laurea Triennale: Il Primo Passo Obbligatorio

Per diventare assistente sociale, il percorso formativo inizia necessariamente con una laurea di primo livello (triennale) nella classe L-39, ovvero “Servizio Sociale”. Questa laurea è il requisito minimo indispensabile per accedere alla professione.

I corsi di laurea in Servizio Sociale sono offerti da numerose università italiane e hanno l’obiettivo di fornire le basi teoriche e pratiche necessarie per operare nel campo dell’assistenza sociale. Il piano di studi include tipicamente materie come:

Sociologia: Per comprendere le dinamiche sociali e le strutture della società.

Per comprendere le dinamiche sociali e le strutture della società. Psicologia: Per acquisire strumenti di ascolto e comprensione delle persone.

Per acquisire strumenti di ascolto e comprensione delle persone. Diritto (pubblico, privato, sociale): Fondamentale per conoscere la legislazione che tutela i diritti dei cittadini e regola i servizi sociali.

Fondamentale per conoscere la legislazione che tutela i diritti dei cittadini e regola i servizi sociali. Metodologia del Servizio Sociale: Il cuore del percorso, che insegna le tecniche e gli approcci specifici per l’intervento professionale.

Il cuore del percorso, che insegna le tecniche e gli approcci specifici per l’intervento professionale. Economia e Politiche Sociali: Per capire il contesto economico e le strategie di welfare.

Un elemento cruciale della laurea triennale è il tirocinio curriculare, che permette agli studenti di mettere in pratica le conoscenze acquisite e di confrontarsi direttamente con le realtà dei servizi sociali (comuni, ASL, cooperative sociali, associazioni). Come sottolineato dal Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali (CNOAS), “il tirocinio è parte integrante e qualificabile del percorso formativo, imprescindibile per l’acquisizione delle competenze professionali”.

Al termine della laurea triennale, si può sostenere l’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione e iscriversi alla Sezione B dell’Albo Professionale degli Assistenti Sociali, diventando “Assistente Sociale”.

La Laurea Magistrale e Oltre: Specializzazione e Ulteriori Opportunità

Per chi desidera approfondire le proprie competenze, accedere a ruoli di maggiore responsabilità o dedicarsi alla ricerca e alla formazione, il percorso può proseguire con una laurea magistrale.

La laurea magistrale di secondo livello (biennale) nella classe LM-87, “Servizio Sociale e Politiche Sociali”, consente di acquisire conoscenze più avanzate e specializzate. Questo percorso è spesso orientato verso:

Progettazione e gestione di servizi sociali: Competenze manageriali per coordinare équipe e programmi complessi.

Competenze manageriali per coordinare équipe e programmi complessi. Ricerca sociale: Strumenti per l’analisi dei bisogni e la valutazione dell’efficacia degli interventi.

Strumenti per l’analisi dei bisogni e la valutazione dell’efficacia degli interventi. Politiche sociali e welfare: Approfondimento delle strategie e dei modelli di intervento a livello nazionale e internazionale.

Con la laurea magistrale e il superamento dell’Esame di Stato per la Sezione A dell’Albo, si diventa “Assistente Sociale Specialista”. Questa qualifica apre le porte a posizioni dirigenziali o di coordinamento, e alla possibilità di lavorare anche come consulenti o formatori.

Il settore del servizio sociale è dinamico e in continua evoluzione, richiedendo un aggiornamento costante. Molti assistenti sociali scelgono di proseguire la loro formazione con master universitari di primo o secondo livello su temi specifici (es. minori, dipendenze, immigrazione, disabilità) o corsi di perfezionamento, per specializzarsi ulteriormente e rispondere alle nuove esigenze del territorio. Secondo dati del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), i percorsi di laurea in Servizio Sociale continuano a riscuotere un buon interesse, a riprova della crescente attenzione verso le professioni sociali.

Conclusione: Diventare assistente sociale è un percorso che richiede dedizione e un solido iter formativo universitario. Dalla laurea triennale per l’accesso alla professione, alla magistrale per la specializzazione, ogni fase arricchisce le tue competenze per affrontare le sfide di una professione nobile e fondamentale per la nostra società. Se senti forte la vocazione all’aiuto, questo è il cammino giusto per te.

Per maggiori informazioni sui corsi di laurea e la professione di assistente sociale, consulta: