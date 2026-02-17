A Praga conviene acquistare prodotti dell’artigianato locale come il cristallo di Boemia di seconda scelta, cosmetici naturali a base di birra o vino e giocattoli in legno fatti a mano. Anche i prodotti alimentari tipici, come i wafer di Karlovy Vary e i liquori alle erbe, offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo rispetto agli standard dell’Europa occidentale.
Cos’è l’artigianato economico ceco
L’artigianato economico ceco comprende una serie di beni di produzione locale che beneficiano di una tradizione secolare e di costi di produzione contenuti. Si tratta principalmente di prodotti manifatturieri, gastronomici e cosmetici che riflettono l’identità culturale della Repubblica Ceca.
Cosa acquistare con un budget ridotto
- Cosmetici alla birra e al vino: Prodotti da catene locali come Manufaktura, utilizzano ingredienti naturali e hanno prezzi accessibili.
- Wafer di Karlovy Vary (Oplatky): Grandi cialde dolci farcite, disponibili nei supermercati a costi molto bassi.
- Giocattoli in legno: Piccoli oggetti decorativi o marionette semplici prodotti nelle zone rurali.
- Granato Boemo (varietà base): Piccoli gioielli in argento con granati di piccole dimensioni sono più economici delle versioni certificate di lusso.
- Liquore Becherovka: Un amaro alle erbe tipico, acquistabile nei formati tascabili per pochi euro.
Dove fare acquisti convenienti
Per risparmiare, è fondamentale evitare i negozi nelle vie immediatamente adiacenti alla Piazza della Città Vecchia o al Ponte Carlo. I centri commerciali come Palladium o Nový Smíchov offrono prezzi standard per i residenti. Per il cibo e i souvenir gastronomici, i supermercati delle catene Albert o Billa sono l’opzione più economica.
Vantaggi dei prodotti locali
Acquistare prodotti tipici a Praga permette di ottenere oggetti unici che non si trovano nella grande distribuzione globale. Il costo della vita in Repubblica Ceca, sebbene in crescita, rimane inferiore a quello di molte capitali europee, rendendo i beni di produzione interna particolarmente competitivi per il turista internazionale.
Errori comuni da evitare
L’errore più frequente è acquistare la “Matrioska”, che appartiene alla tradizione russa e non a quella ceca, spesso venduta a prezzi gonfiati nei circuiti turistici. Un altro errore è comprare cristallo di Boemia nei negozi di lusso del centro senza confrontare i prezzi con i piccoli laboratori o i mercati rionali come quello di Havelské Tržiště.
Domande frequenti
- Il cristallo di Boemia costa sempre molto? No, esistono linee “outlet” o di seconda scelta con piccole imperfezioni invisibili che costano una frazione dei pezzi da esposizione.
- Conviene pagare in Euro o Corone? È sempre più conveniente pagare in Corone Ceche (CZK) o con carta di credito per evitare tassi di cambio sfavorevoli applicati dai negozianti.