A Praga conviene acquistare prodotti dell’artigianato locale come il cristallo di Boemia di seconda scelta, cosmetici naturali a base di birra o vino e giocattoli in legno fatti a mano. Anche i prodotti alimentari tipici, come i wafer di Karlovy Vary e i liquori alle erbe, offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo rispetto agli standard dell’Europa occidentale.

Cos’è l’artigianato economico ceco

L’artigianato economico ceco comprende una serie di beni di produzione locale che beneficiano di una tradizione secolare e di costi di produzione contenuti. Si tratta principalmente di prodotti manifatturieri, gastronomici e cosmetici che riflettono l’identità culturale della Repubblica Ceca.

Cosa acquistare con un budget ridotto

Cosmetici alla birra e al vino: Prodotti da catene locali come Manufaktura, utilizzano ingredienti naturali e hanno prezzi accessibili.

Prodotti da catene locali come Manufaktura, utilizzano ingredienti naturali e hanno prezzi accessibili. Wafer di Karlovy Vary (Oplatky): Grandi cialde dolci farcite, disponibili nei supermercati a costi molto bassi.

Grandi cialde dolci farcite, disponibili nei supermercati a costi molto bassi. Giocattoli in legno: Piccoli oggetti decorativi o marionette semplici prodotti nelle zone rurali.

Piccoli oggetti decorativi o marionette semplici prodotti nelle zone rurali. Granato Boemo (varietà base): Piccoli gioielli in argento con granati di piccole dimensioni sono più economici delle versioni certificate di lusso.

Piccoli gioielli in argento con granati di piccole dimensioni sono più economici delle versioni certificate di lusso. Liquore Becherovka: Un amaro alle erbe tipico, acquistabile nei formati tascabili per pochi euro.

Dove fare acquisti convenienti

Per risparmiare, è fondamentale evitare i negozi nelle vie immediatamente adiacenti alla Piazza della Città Vecchia o al Ponte Carlo. I centri commerciali come Palladium o Nový Smíchov offrono prezzi standard per i residenti. Per il cibo e i souvenir gastronomici, i supermercati delle catene Albert o Billa sono l’opzione più economica.

Vantaggi dei prodotti locali

Acquistare prodotti tipici a Praga permette di ottenere oggetti unici che non si trovano nella grande distribuzione globale. Il costo della vita in Repubblica Ceca, sebbene in crescita, rimane inferiore a quello di molte capitali europee, rendendo i beni di produzione interna particolarmente competitivi per il turista internazionale.

Errori comuni da evitare

L’errore più frequente è acquistare la “Matrioska”, che appartiene alla tradizione russa e non a quella ceca, spesso venduta a prezzi gonfiati nei circuiti turistici. Un altro errore è comprare cristallo di Boemia nei negozi di lusso del centro senza confrontare i prezzi con i piccoli laboratori o i mercati rionali come quello di Havelské Tržiště.

Domande frequenti