Gli Stati Uniti aumentano il limite del debito pubblico

La Camera dei Rappresentanti del Congresso americano, in cui il Partito Democratico ha la maggioranza, ha adottato ieri sera un disegno di legge, già adottato al Senato, che alza temporaneamente il limite al quale il governo federale può prendere in prestito 28,9 mila miliardi di dollari entro l’inizio di dicembre.

Il voto si è basato sull’affiliazione al partito: tutti i democratici hanno sostenuto la proposta, mentre tutti i repubblicani erano contrari.

I democratici, che hanno una stretta maggioranza nella camera bassa del Congresso, hanno approvato l’aumento del limite di prestito di 480 miliardi di dollari con 219 voti a favore, mentre 206 membri erano contrari, secondo quanto riportato da Voice of America .

Il presidente Joe Biden dovrebbe firmare la legge questa settimana, prima della scadenza del 18 ottobre, quando il ministero delle Finanze ha stimato che senza l’azione del Congresso non sarà più in grado di pagare i debiti.

L’adozione della proposta al Congresso ha attenuato, almeno temporaneamente, i timori che gli Stati Uniti – la più grande economia mondiale – si trovassero per la prima volta in una situazione di non poter ripagare il proprio debito.

Tuttavia, i membri del Congresso dovranno affrontare una nuova scadenza per aumentare il limite del debito in sole sette settimane.

A quel punto scade il budget provvisorio per il finanziamento delle agenzie governative, quindi il Congresso dovrà impedirne la parziale chiusura.

Il Senato ha votato la scorsa settimana per aumentare il tetto del debito, mentre i repubblicani stanno cercando di collegare la misura ai piani del presidente Biden di adottare due miliardi di dollari di leggi – per investire in infrastrutture e servizi sociali, riporta Voice of America.

Insieme ai Democratici, 11 senatori repubblicani hanno votato a favore del disegno di legge sull’innalzamento del limite di prestito.

Tuttavia, il leader della minoranza repubblicana Mitch McConnell ha dichiarato che non sosterrà un nuovo aumento del limite a dicembre.

Durante l’amministrazione Trump il limite di indebitamento è stato alzato tre volte con il sostegno dei Democratici, nonostante si fossero opposti al disegno di legge repubblicano sulla riduzione delle tasse e ad alcune misure di bilancio dell’ex presidente, tra cui il finanziamento della costruzione di un muro al confine con Messico.

Tutte queste misure hanno contribuito all’aumento del debito.

