I motivi per cui non si passa la revisione auto

La revisione auto è un passaggio obbligatorio per garantire che il veicolo sia sicuro e conforme alle normative vigenti. Tuttavia, molte persone si trovano a dover ripetere la revisione a causa di problemi che avrebbero potuto evitare con un po’ di attenzione preventiva. Ma quali sono i principali motivi per cui non si passa la revisione auto?

1. Problemi con il sistema di illuminazione

Uno dei motivi più frequenti per cui un’auto non supera la revisione è il malfunzionamento delle luci. Secondo le normative vigenti, tutti i fari devono essere perfettamente funzionanti e allineati.

Errori comuni:

Luci anabbaglianti, abbaglianti o di posizione non funzionanti

Indicatori di direzione guasti o intermittenti

Faro posteriore o luci della targa bruciate

Fari mal regolati che potrebbero abbagliare gli altri conducenti

Soluzione:

Prima della revisione, è buona norma controllare tutte le luci della vettura e, se necessario, sostituire le lampadine difettose. Un elettrauto può verificare l’allineamento dei fari per evitare problemi.

2. Freni usurati o inefficaci

Il sistema frenante è uno degli elementi più controllati durante la revisione auto. Se i freni non funzionano correttamente, la sicurezza su strada è compromessa e la revisione verrà bocciata.

Errori comuni:

Pastiglie o dischi dei freni eccessivamente usurati

Squilibrio tra freni anteriori e posteriori

Perdite di liquido freni

Freno a mano inefficace

Soluzione:

Se noti segnali di frenata meno efficace, rumori metallici o una sensazione spugnosa nel pedale del freno, fai controllare l’impianto da un meccanico. Sostituire pastiglie e dischi prima della revisione è un investimento per la sicurezza e per evitare problemi.

3. Pneumatici non conformi

Gli pneumatici devono rispettare determinati standard per superare la revisione auto. Spesso, però, gli automobilisti trascurano il loro stato, rischiando la bocciatura.

Errori comuni:

Battistrada inferiore al limite legale di 1,6 mm

Pneumatici danneggiati o con bolle

Pressione non adeguata

Pneumatici non omologati per il veicolo

Soluzione:

Prima della revisione, controlla la profondità del battistrada e assicurati che gli pneumatici siano in buono stato. Se necessario, sostituiscili con modelli adatti alla stagione e omologati per la tua auto.

4. Problemi alle emissioni inquinanti

L’inquinamento è un tema sempre più rilevante e le auto devono rispettare i limiti imposti dalle normative europee sulle emissioni. Se il tuo veicolo emette troppi gas nocivi, potrebbe non superare la revisione.

Errori comuni:

Filtro antiparticolato intasato (nei diesel)

Sonda lambda difettosa

Catalizzatore inefficace

Accumulo di depositi nel motore

Soluzione:

Prima della revisione, è utile fare un controllo dei gas di scarico presso un’officina. In alcuni casi, un additivo per la pulizia del motore e del sistema di scarico può migliorare i valori delle emissioni. Se il problema è più grave, potrebbe essere necessario sostituire il filtro antiparticolato o il catalizzatore.

5. Guasti alla sospensione o alla sterzata

Le sospensioni e il sistema di sterzo devono garantire stabilità e sicurezza. Se ci sono problemi, la revisione auto verrà bocciata.

Errori comuni:

Ammortizzatori scarichi o danneggiati

Gioco eccessivo nello sterzo

Usura anomala delle sospensioni

Rumori metallici durante la guida

Soluzione:

Se senti sobbalzi eccessivi su buche o hai difficoltà a mantenere il controllo del veicolo, è il momento di far controllare le sospensioni e lo sterzo da un meccanico.

6. Problemi alla carrozzeria o al parabrezza

Anche l’integrità strutturale del veicolo è un aspetto importante della revisione. Un’auto con danni alla carrozzeria o al parabrezza potrebbe non superare i controlli.

Errori comuni:

Crepe o scheggiature sul parabrezza nella zona del conducente

Specchietti retrovisori rotti o mancanti

Parti della carrozzeria pericolanti o arrugginite

Soluzione:

Se il parabrezza ha danni significativi, meglio ripararlo o sostituirlo prima della revisione. Anche gli specchietti devono essere integri e ben regolati.

7. Problemi alla targa

Può sembrare banale, ma una targa non leggibile può far fallire la revisione auto.

Errori comuni:

Targa sporca o usurata

Numeri e lettere poco leggibili

Targa danneggiata o non ben fissata

Soluzione:

Pulire la targa prima della revisione è un gesto semplice ma importante. Se è danneggiata, richiedi una nuova targa alla Motorizzazione.

8. Malfunzionamenti al sistema elettronico

Le auto moderne sono dotate di sistemi elettronici avanzati, e se ci sono spie di errore accese sul cruscotto, la revisione potrebbe essere bocciata.

Errori comuni:

Spia motore accesa

Malfunzionamenti nell’ABS o nell’ESP

Problemi con gli airbag

Soluzione:

Se una spia è accesa, fai una diagnosi elettronica in officina per risolvere eventuali guasti prima della revisione.

Cosa fare se l’auto non passa la revisione?

Se il tuo veicolo non supera la revisione, riceverai un verbale con i motivi della bocciatura. In base alla gravità, avrai due opzioni:

Riparare i difetti e ripetere la revisione entro un mese senza pagare una nuova tassa. In caso di problemi gravi, l’auto viene sospesa dalla circolazione fino alla riparazione e a una nuova revisione.

Conclusione

Superare la revisione auto al primo tentativo è possibile con un po’ di manutenzione preventiva. Controllare freni, luci, pneumatici ed emissioni può evitarti brutte sorprese e costi aggiuntivi. Se il tuo veicolo non passa la revisione, intervieni tempestivamente per risolvere i problemi e ripresentarlo al controllo.

Consiglio finale: prima di portare l’auto in revisione, chiedi al tuo meccanico di fiducia un check-up per evitare inconvenienti.