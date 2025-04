Il datore di lavoro può imporre i permessi retribuiti

In generale, il datore di lavoro non può imporre unilateralmente ai lavoratori l’utilizzo dei permessi retribuiti (come i permessi ex art. 36 Cost., ferie, ROL – riduzione orario di lavoro – ecc.).

L’utilizzo dei permessi è normalmente concordato tra datore e lavoratore, salvo particolari esigenze aziendali.

Per essere più precisi:

Permessi ROL o simili (contrattuali): Derivano dal contratto collettivo (CCNL) applicato. Di regola , la loro fruizione richiede accordo tra le parti. Alcuni CCNL prevedono che il datore, in presenza di esigenze tecnico-organizzative, possa indicare periodi in cui fruire dei permessi, ma non può farlo in modo arbitrario o senza preavviso ragionevole.

o simili (contrattuali): Ferie : Anche se sono un diritto irrinunciabile del lavoratore, la legge (art. 2109 cod. civ.) prevede che il datore può stabilire il periodo di fruizione delle ferie, tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del lavoratore.

Se il datore impone l’uso dei permessi senza accordo o senza rispettare il contratto collettivo, questo comportamento può essere considerato illegittimo.

Fonti principali:

Articolo 2109 del Codice Civile

Articolo 36 della Costituzione Italiana

Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL)

Utilizzo dei Permessi Retribuiti – Schema Generale

1. Regola generale

L’uso dei permessi richiede accordo tra lavoratore e datore.

tra lavoratore e datore. Il datore non può imporli arbitrariamente.

2. Permessi derivanti da CCNL (es. ROL, ex festività)

I Contratti Collettivi possono: Prevedere che il datore indichi periodi in cui incentivare la fruizione dei permessi (esigenze aziendali). Stabilire modalità di preavviso e criteri di programmazione .

possono: Senza regole specifiche, serve il consenso del lavoratore.

3. Ferie

Le ferie devono essere concesse ogni anno (art. 2109 cod. civ.).

ogni anno (art. 2109 cod. civ.). Il datore decide il periodo , ma deve considerare anche le esigenze del dipendente.

, ma anche le esigenze del dipendente. Preavviso e pianificazione sono necessari.

4. Imporre i permessi

Possibile solo:

Se previsto dal CCNL o accordi aziendali.

Se motivato da serie esigenze organizzative.

Con congruo preavviso.

Non possibile:

In modo improvviso o punitivo.

Senza considerare i diritti del lavoratore.

