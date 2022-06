Invertire il processo di invecchiamento è diventato realtà

Arriva da Harvard il biologo che è riuscito a invertire il processo di invecchiamento nei topi, ha affermato che lo studio sarà presto applicato anche agli esseri umani, confermando che è solo questione di tempo.

Il biologo dell’Università di Harvard, David Sinclair, che è riuscito a invertire il processo di invecchiamento nei topi con i suoi esperimenti, ha rilasciato dichiarazioni molto interessanti.

Secondo le notizie riportata dall’Indipendent; David Sinclair, che ha partecipato all’evento sulla salute Life Itself, tenutosi dal 31 maggio al 3 giugno in collaborazione con il canale CNN, ha riferito che:

“Se invertiamo l’invecchiamento, non ci saranno malattie. Oggi abbiamo una tecnologia che ti permetterà di vivere fino a 100 anni senza preoccuparti di contrarre il cancro a 70 anni, malattie cardiache a 80 anni e l’Alzheimer a 90 anni. Questo è ciò che il mondo intero sarà in futuro, ma in realtà è letteralmente ora. È una questione di tempo. Il lavoro di ringiovanimento raggiungerà un livello che sarà applicato alle persone mentre la maggior parte di noi è viva“.

Secondo Sinclair, il fenomeno più importante che gli scienziati trascurano in tali studi è “l’invecchiamento“.

In particolare, pensa che la medicina moderna abbia a che fare con farmaci che ritarderanno la decomposizione di un corpo in decomposizione dalla vita, piuttosto che rallentare o invertire l’invecchiamento. Sostenendo che molte malattie che si verificano nel corpo umano a causa dell’invecchiamento scompariranno quando la situazione sarà invertita,

Spiega:

“Quando invertiamo l’invecchiamento in un organo, come il cervello di un topo, le malattie associate all’invecchiamento scompaiono. La memoria ritorna e non c’è demenza. In futuro, penso che ritardare e invertire l’invecchiamento sarà il modo migliore per curare le malattie di cui la maggior parte di noi soffre“.