L’Ucraina ha ricevuto 924 milioni di dollari in beneficenza

La maggior parte dei fondi è arrivata in Ucraina da filantropi provenienti da Regno Unito, Paesi Bassi e Repubblica Ceca.

L’importo dell’assistenza di beneficenza ricevuta per l’Ucraina da cittadini e società di tutto il mondo ha raggiunto quasi 924 milioni di dollari e i fondi continuano a fluire. Lo ha riferito l’Ufficio del Presidente sabato 16 aprile.

“Loro (fondi – IF) vanno principalmente ai conti delle strutture delle Nazioni Unite e delle organizzazioni umanitarie internazionali. E, a loro volta, li inviano per aiutare i nostri rifugiati in diversi paesi“, ha affermato Andriy Yermak, capo dell’Ufficio del Presidente, capo dell’Ufficio Sede del Coordinamento per gli Affari Umanitari e Sociali.

La maggior parte dei fondi proveniva da filantropi del Regno Unito (47%), dei Paesi Bassi (quasi il 18%), della Repubblica Ceca (11%) e degli Stati Uniti (quasi l’8%).

Yulia Sokolovskaya, vice capo dell’Ufficio dell’amministrazione presidenziale, ha osservato che 270.000 tonnellate di aiuti umanitari sono state importate in Ucraina in 50 giorni.

Il cibo è stato acquistato da produttori ucraini e i pacchetti alimentari sono stati completati per quasi 12 milioni di ucraini.

Come ha osservato il Primo Vice Primo Ministro – Ministro dell’Economia dell’Ucraina Yulia Sviridenko, nella prima settimana sono stati istituiti centri logistici al confine occidentale con Polonia, Ungheria, Romania, Moldova e Slovacchia, dove donatori e partner internazionali inviano aiuti umanitari.

Allo stesso tempo, la regione di Leopoli è diventata il più grande centro di sostegno umanitario in Ucraina, ricevendo il 51% del carico con l’aiuto dell’estero.

Da centri umanitari dislocati in tutto il paese, il carico viene distribuito tra amministrazioni militari regionali, organizzazioni di beneficenza, governi locali, organizzazioni pubbliche e volontari, ha affermato Kyrylo Tymoshenko, vice capo dell’ufficio del presidente.

Inoltre, secondo lui, utilizzando la piattaforma help.gov.ua, persone da tutto il mondo compilano questionari ogni giorno e inviano aiuto in Ucraina.

