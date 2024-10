Mercato assicurativo: cresce la richiesta per le polizze moto digitali

La digitalizzazione sempre più centrale nelle scelte di acquisto dei consumatori: un trend che si riflette inevitabilmente anche nel settore assicurativo, dove si fa strada la tendenza di affidarsi alle compagnie dirette per la stipula di polizze moto online.

In crescita anche la fidelizzazione, la cosiddetta retention, a dimostrare una propensione piuttosto sostenuta dei sottoscrittori di RC moto online a restare fedeli al modello assicurativo offerto dalle più innovative compagnie digitali.

Polizze moto online: la convenienza di un modello assicurativo all’avanguardia



Anche se gli aspetti che oggi contribuiscono a rendere le assicurazioni moto online sempre più popolari sono diversi, alla base di questo andamento c’è innanzitutto un modello assicurativo che ha dimostrato di essere al passo con le diverse esigenze dei consumatori.

A fare il resto, i tanti vantaggi legati al prezzo, grazie a una formula priva dei costi di intermediazione che rende le assicurazioni moto online in genere un po’ più economiche rispetto a quelle acquistabili presso le filiali delle agenzie sul territorio.

Al giorno d’oggi, inoltre, è possibile disporre di una panoramica delle opportunità più interessanti del momento in modo semplice e veloce, per esempio guardando alle polizze moto su Facile.it, portale di comparazione che permette di calcolare preventivi del tutto personalizzati in soli 3 minuti, così da valutare comodamente da casa elementi come franchigia, costi, esclusioni e ogni altro aspetto di tipo contrattuale.

Un’altra caratteristica estremamente interessante è legata al fatto che, proprio come accade con le classiche assicurazioni per motoveicoli acquistabili presso le filiali fisiche, le polizze moto online possono essere perfezionate includendo nel contratto di base una serie di garanzie accessorie facoltative; tra queste l’assicurazione furto incendio, l’assistenza stradale, la tutela legale e la garanzia infortuni del conducente, oltre a tutta una serie di garanzie non incluse nella proposta di base, ma indispensabili per amplificare la copertura della polizza moto.

Naturalmente, anche le assicurazioni moto online permettono di accedere a una serie di opzioni indispensabili per massimizzare l’esperienza offerta dall’utilizzo di una due ruote. Tra queste si segnalano il risarcimento diretto, che è regolato dall’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni Private e permette di ottenere l’indennizzo con un processo molto più snello, la sospensione della polizza, per congelare la copertura nei periodi di inutilizzo e pagare il premio solo per i mesi di reale fruizione, e l’RC Familiare, per beneficare, in caso di una nuova assicurazione, della classe di merito più vantaggiosa tra quelle presenti all’interno del nucleo familiare del sottoscrittore.

Assicurazioni moto online: i tanti vantaggi delle polizze digitali



Oltre ai numerosissimi vantaggi di tipo economico e contrattuale, le polizze moto online sono caratterizzate da una serie di peculiarità che le rendono indispensabili nell’attuale scenario assicurativo.

Uno scenario che vede i consumatori sempre più esigenti e alla costante ricerca di proposte efficienti e dal carattere flessibile, ai quali il settore risponde proponendo polizze moto online modulabili e strutturate per aderire perfettamente a ogni diversa esigenza di copertura.

Inoltre, alla luce di un iter progettato per essere veloce, sempre accessibile, ma soprattutto completamente innovativo, le polizze moto online prevedono preventivi immediati e una maggiore flessibilità nelle fasi di scelta e di adesione; possono essere acquistate ovunque e in qualunque momento e da qualsiasi dispositivo, avvalendosi di innovative piattaforme di preventivazione, che affiancano alla velocità dei sistemi di ultima generazione l’opportunità di ottenere un premio moto assicurativo personalizzato in base ai dati e alla storia del veicolo.

Naturalmente, si tratta sempre di sistemi dall’utilizzo estremamente intuitivo, che permettono di ottenere preventivi del tutto accurati, semplicemente inserendo dati come la targa della moto e la data di nascita del proprietario. L’intero processo, infine, è completamente digitalizzato e, oltre a garantire la massima efficienza, ha il vantaggio di poter essere considerato del tutto sicuro.