Polizza Auto: si risparmia davvero con l’auto a metano?

Il tema sempre più ricorrente dell’impatto ambientale, la preoccupazione per il nostro pianeta e, non ultimo, l’aumento del costo del diesel e della benzina, hanno portato negli ultimi anni ad una crescita sempre maggiore dell’interesse nei confronti della auto alimentate a metano. L’acquisto di questa tipologia di auto, infatti, rappresenta un modo per risparmiare sul costo del carburante, ma anche e soprattutto per garantire la salvaguardia dell’ambiente riducendo in maniera considerevole le emissioni di CO2.

Per la natura complessa del suo meccanismo, tuttavia, molti sono ancora scettici circa la reale convenienza di un impianto di questo tipo e, a maggior ragione dopo l’avvento delle nuove tecnologie ibride ed elettriche che fanno sembrare quella del gas una scelta ormai superata, si è sempre più titubanti ad acquistare, o convertire, un’auto a metano. Ci sono tuttavia dei vantaggi indiscutibili in questa tipologia di alimentazione: primo tra tutti l’aspetto green del combustibile, una caratteristica che equipara il gas naturale all’ibrido e all’elettrico.

Un’auto a metano, inoltre, consente un risparmio oggettivo in termini di consumi dal momento che, in media, permette di risparmiare rispetto all’utilizzo di auto a benzina, gasolio o Gpl.

La gestione e la manutenzione delle auto a metano, inoltre, risultano simili a quelle degli altri modelli e non solo non comportano esosi costi aggiuntivi, ma addirittura in alcune regioni consentono di usufruire di sconti, anche considerevoli, su alcune tasse come il bollo auto o la tassa di proprietà. A questi vantaggi si aggiungono, poi, gli incentivi statali concessi a coloro che acquistano ed immatricolano un’auto a metano o ne convertono una già in loro possesso o acquistata di seconda mano.

Come “contro”, tuttavia, bisogna segnalare che i distributori di metano scarseggiano e per questo spesso riuscire a fare rifornimento diventa una vera e propria impresa, senza considerare che i costi anche per questo tipo di gas sono aumentati nell’ultimo periodo andando ad inficiare il suo reale vantaggio. Altro aspetto negativo da considerare è poi la revisione della bombola che rappresenta un costo aggiuntivo non indifferente e, infine, il fatto che alcuni veicoli perdono buona parte dello spazio interno a disposizione per via dell’ingombro del serbatoio.

L’acquisto di un’auto a metano, proprio per le caratteristiche fin qui descritte, non è consigliata a tutti, ma suggerita per lo più a coloro che utilizzano il veicolo quotidianamente e per tratti pianeggianti e non necessitano di grandi prestazioni (che questa tipologia di autovetture non è in grado di fornire): utile, infine, che chi la scelga abbia un distributore nel tragitto che è solito percorrere, per essere sicuri di non rimanere a piedi.

E per quanto riguarda la polizza auto? Si è dibattuto a lungo sulla convenienza o meno dell’auto a metano per risparmiare sulla copertura assicurativa: è bene allora chiarire che non ci sono regole fisse per calcolare preventivi su auto a metano e auto a benzina o diesel e proprio per questo motivo è sempre opportuno informarsi su quale sia l’Assicurazione che garantisce il prezzo più conveniente, soprattutto online dove il risparmio è sicuramente più probabile.

