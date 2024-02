Differenze Cruciali nelle Polizze Auto: Cosa Devi Guardare Oltre il Prezzo

Quando si tratta di assicurare la propria auto, la scelta tra le varie polizze può sembrare una sfida, soprattutto considerando le numerose opzioni disponibili in un mercato tanto competitivo e concorrenziale. In questo contesto è fondamentale sottolineare che il prezzo è sicuramente un elemento cruciale da valutare, ma concentrarsi solo su questo aspetto potrebbe portare a sottovalutare differenze ben più importanti nelle polizze auto. In questo articolo, esploreremo le garanzie accessorie offerte dalle compagnie assicurative, evidenziando come questi elementi aggiuntivi possano fare la differenza in casi specifici, migliorando così l’esperienza complessiva dell’assicurato. Le garanzie accessorie più popolari sono:

Infortuni del conducente: è una garanzia accessoria che permette di scegliere il livello di copertura assicurativa che si vuole destinare alla sicurezza della propria persona e di quella che guida la propria auto, in caso di sinistro stradale. Si tratta di una polizza che tutela il guidatore anche in caso di incidente con colpa e va ad aggiungersi all’RC che, da sola, non protegge il conducente; Furto e incendio: è una tutela ulteriore pensata per proteggere da una serie di danni che non sono legati a incidenti e collisioni con altri veicoli, bensì a furti, incendi ed esplosioni. Questa garanzia accessoria copre non solo danni da furto completo, ma anche parziale o ad accessori come navigatori e optional e dai danni causati al mezzo da atti vandalici dopo il furto; Cristalli: è una tra le garanzie accessorie preferite dagli automobilisti in quanto copre il danneggiamento dei vetri dell’auto, in seguito a danni accidentali. Si tratta, purtroppo, di una tipologia di danno molto frequente e costosa, che gli automobilisti preferiscono prevenire con un’assicurazione apposita; Tutela legale: copre le spese legali sostenute dall’assicurato in seguito a controversie legate a sinistri occorsi o derivanti da problematiche nelle fasi di riparazione, vendita, acquisto o finanziamento; Assistenza stradale: è un’altra tra le garanzie preferite dagli automobilisti in quanto offre supporto in caso di sinistro o guasto dell’auto sia in Italia che all’estero. Con questa garanzia si ha la possibilità di usufruire di un soccorso specializzato immediato, riparazione in loco del mezzo ove possibile e, se necessario ricovero del mezzo in officina, di un’auto sostitutiva per proseguire il proprio viaggio senza ulteriori disagi. Si tratta di un’opzione molto popolare proprio perché il solo costo di una chiamata del carroattrezzi costa più della copertura annuale; Kasko: è la copertura in assoluto più completa e costosa che le compagnie assicurative offrono e che protegge da danni in caso di incidente anche con colpa. Collisione con altro veicolo, urto, ribaltamenti e uscita di strada non sono coperti dall’RC, ma vengono contemplati da questa garanzia accessoria;

Le garanzie accessorie, come evidente dalla breve descrizione appena fatta, sono delle opzioni facoltative che personalizzano e arricchiscono l’assicurazione auto rendendola cucita su misura alle esigenze di ciascun cliente, evitando importanti esborsi economici in caso di necessità e permettendo di viaggiare in tranquillità. Si tratta di elementi importanti che possono fare la differenza sostanziale tra una polizza auto e l’altra.

Altri aspetti da tenere in considerazione quando si stipula un’assicurazione auto sono la franchigia, i massimali, lo scoperto, le formule di guida e tutte quelle clausole che spesso passano inosservate, ma possono fare la differenza. In questo gioca un ruolo cruciale la compagnia assicurativa, la sua chiarezza e trasparenza nel comunicare con i contraenti i dettagli del contratto.

Nella scelta dell’assicurazione più adatta alle proprie esigenze, infatti, è fondamentale scegliere compagnie assicurative affidabili e rinomate. Un esempio è Allianz Direct, che offre non solo prezzi competitivi ma anche una gamma completa di garanzie accessorie per migliorare l’esperienza dell’assicurato e un servizio clienti professionale e disponibile pronto a risolvere rapidamente ogni tipo di problematica.

Oggi, soprattutto per coloro che optano per una polizza online, è facile confrontare le diverse offerte degli operatori: Prima Assicurazioni, ConTe.it, Genertel sono tutti esempi di compagnie online che permettono di richiedere un preventivo in pochissimi click e che mettono a disposizione le informazioni in rete, in modo che siano facilmente reperibili dagli utenti. Si tratta di tutti nomi consolidati nel settore, ma, anche se l’offerta può sembrare simile, ciascuno risponde in modo più mirato ad esigenze specifiche: è proprio per questo che una valutazione attenta delle proprie necessità e di come la singola compagnia si offre di rispondere è cruciale.

Oltre a confrontare i prezzi delle polizze auto, potremmo quindi concludere, è fondamentale considerare il valore complessivo della copertura offerta. Le garanzie accessorie possono fare la differenza in situazioni specifiche e migliorare l’esperienza dell’assicurato e proprio per questo prima di firmare un contratto, è importante prendersi del tempo per esaminare attentamente le garanzie offerte, assicurandosi di avere una copertura adeguata alle proprie esigenze. La scelta di compagnie affidabili, come Allianz Direct, può garantire una protezione completa e una tranquillità duratura.