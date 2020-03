Stato del Tennessee devastato da un tornado

In particolare, una serie di tornado si è abbattuta sul Tennessee , negli Stati Uniti, uccidendo almeno 22 persone e distruggendo più di 40 edifici. La conta delle vittime è provvisoria e si sta aggravando di ora in ora.

Mentre qui in Italia siamo alle prese con il Coronavirus ed i contagi che aumentano di ora in ora, lo stato del Tennesse è stato devastato da un terribile tornado.

Migliaia di italiani quotidianamente si collegano alle piattaforme di gioco online per divertirsi e per sfidare la sorte, nella speranza di far fruttare le loro puntate e di chiudere la sessione di gioco con il conto all’attivo. Le opportunità di divertimento e di guadagno di certo non mancano, bisogna però […]