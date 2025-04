Tesla affonda: il primo trimestre 2025 è un disastro e i problemi per Musk si moltiplicano

Il primo trimestre 2025 si è rivelato un autentico disastro per Tesla, con risultati finanziari peggiori del previsto. Nonostante il passato costellato di sfide e incidenti di percorso — dai problemi produttivi della Model 3 alle disastrose dichiarazioni pubbliche di Elon Musk — l’azienda era riuscita a mantenere il suo dominio nel settore automotive. Ora, però, la situazione sembra aver raggiunto un punto critico.

Tesla ha registrato un crollo del 71% nei profitti rispetto allo stesso periodo del 2024. Durante la conference call con gli investitori, Musk ha attribuito parte della responsabilità alle proteste organizzate contro le concessionarie Tesla, nate a seguito del suo sostegno a DOGE e a politici di estrema destra. Musk ha parlato di manifestazioni “pagate”, ma senza fornire prove concrete.

Elon Musk ridimensiona il suo coinvolgimento in DOGE

Nel tentativo di rimettere in carreggiata Tesla, Musk ha annunciato che ridurrà drasticamente il tempo dedicato a DOGE, limitandosi a uno o due giorni a settimana. L’obiettivo dichiarato è quello di tornare a concentrarsi pienamente sull’azienda automobilistica, rispondendo così alle pressioni crescenti, anche da parte dei suoi sostenitori più fedeli.

Il vero problema: la clientela di Tesla si sta allontanando

Il vero ostacolo alla crescita futura di Tesla è di natura politica e reputazionale. Negli Stati Uniti, tradizionalmente roccaforte degli acquirenti di veicoli elettrici, molti consumatori — generalmente orientati a sinistra — stanno voltando le spalle al marchio di Musk. Le proteste “Tesla Takedown” sono esplose come reazione alla vicinanza di Musk alla politica di Donald Trump e ai finanziamenti alla sua campagna.

Anche in Europa, Tesla sta perdendo terreno. Il sostegno di Musk a formazioni di estrema destra, come il partito tedesco Alternativa per la Germania (AfD), ha contribuito a far precipitare le vendite a doppia cifra in diversi mercati europei.

La concorrenza avanza mentre Tesla arranca

A peggiorare la situazione, la concorrenza nel settore dei veicoli elettrici è più agguerrita che mai. Oggi molte case automobilistiche offrono modelli elettrici più accessibili, con migliori prestazioni e tecnologie avanzate. Mentre Tesla punta al lancio di un servizio di robotaxi previsto per giugno ad Austin, il vero nodo resta la necessità di vendere auto oggi per finanziare i progetti futuri.

Anche il mercato cinese, un tempo strategico per Tesla, sta diventando un campo minato. I produttori locali hanno adottato e migliorato le innovazioni Tesla, offrendo veicoli elettrici con funzioni più evolute, ricariche ultra rapide e migliori sistemi di guida autonoma.

Un futuro incerto per Musk e Tesla

In molte aziende, una crisi di queste dimensioni porterebbe alla sostituzione del CEO. Tuttavia, Tesla è ancora strettamente legata all’immagine di Musk. Secondo Robby DeGraff, analista di AutoPacific, anche un cambio alla guida potrebbe non essere sufficiente a salvare il marchio senza un imponente lavoro di ricostruzione interna.

Oggi Tesla si trova davanti a una dura realtà: da innovatrice del mercato dei veicoli elettrici rischia di trasformarsi in una casa automobilistica “tradizionale”, lenta e superata. La concorrenza, libera da vincoli politici e da figure controverse, sta rapidamente conquistando la fiducia dei consumatori.

Se il futuro di Tesla dipenderà dalla capacità di Musk di riconquistare l’elettorato progressista, il rischio è che l’azienda continui a perdere terreno, rimpiangendo i tempi in cui i suoi problemi si limitavano alla costruzione di un Cybertruck dall’aspetto bizzarro.