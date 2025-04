Solo così potrà riconquistare quote e fiducia in un mercato EV sempre più affollato.

Il primo trimestre 2025 segna per Tesla una fase di correzione dopo anni di crescita vertiginosa. Per riprendere slancio, l’azienda dovrà:

Tesla ha ceduto terreno anche sul fronte share dei veicoli elettrici: la sua quota è scesa dal 55,5% al 43,9% anno su anno in California. Un dato che conferma come consumatori e flotte aziendali stiano esplorando alternative di altri brand, da Ford a Volkswagen, fino ai nuovi entranti asiatici.

In California, mercato chiave per i veicoli elettrici, le immatricolazioni Tesla sono diminuite del 15,1% rispetto ai primi tre mesi del 2024. La California New Automobile Dealers Association attribuisce questo crollo a diversi ostacoli sul fronte locale, a partire dalla maggiore concorrenza e dalle decisioni politiche che hanno sollevato perplessità tra i consumatori.

Nel primo trimestre del 2025, Tesla ha registrato un ribasso del 13% nelle vendite globali, il valore peggiore degli ultimi tre anni. Secondo i dati del settore analizzati da Portfolio, questo risultato segna un brusco rallentamento per il marchio di Elon Musk, noto fino a poco tempo fa per le sue performance record.

