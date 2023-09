Cosa sono i futures azionari europei

Introduzione

Nell’universo degli strumenti finanziari, i futures azionari occupano una posizione di rilievo, permettendo agli investitori di assumere posizioni su indici azionari o azioni singole senza detenerne direttamente la proprietà. Sebbene i futures azionari siano una classe di attivi globale, qui focalizzeremo l’attenzione sui futures azionari europei. Il mercato europeo offre una gamma diversificata di opportunità, grazie all’integrazione economica e alla presenza di alcune delle più grandi aziende al mondo.

Cos’è un Future Azionario?

Un future azionario è un contratto derivato che obbliga le parti contraenti ad acquistare o vendere un determinato numero di azioni o un indice azionario a un prezzo prestabilito in una data futura. Il contratto stabilisce tutte le condizioni della transazione, tra cui prezzo, quantità e data di regolamento.

Perché Utilizzare Futures Azionari?

Gli investitori utilizzano i futures azionari per diversi motivi:

Copertura (Hedging): Per proteggere il proprio portafoglio da movimenti di prezzo avversi. Alavancaggio (Leverage): Per aumentare la potenziale redditività utilizzando una leva finanziaria. Speculazione: Per tentare di guadagnare dalla volatilità del mercato. Gestione del Rischio: Per spalmare il rischio su un insieme più ampio di attività.

Particolarità dei Futures Azionari Europei

Diversificazione Geografica e di Settore

I mercati azionari europei sono costituiti da una vasta gamma di settori, dall’industria manifatturiera ai servizi finanziari. Ciò consente una diversificazione intrinseca che può essere ulteriormente potenziata tramite futures.

Normative e Tassazione

Diversamente dai futures azionari statunitensi, i futures europei sono soggetti a differenti quadri normativi, come MiFID II, che impatta la trasparenza e la tutela degli investitori.

Valute

A differenza dei futures azionari negoziati in un’unica valuta, i futures azionari europei possono essere soggetti a rischi valutari a causa delle diverse valute nazionali coinvolte.

Principali Mercati e Indici di Riferimento

EUREX

EUREX è una delle più grandi borse di derivati in Europa e offre una vasta gamma di futures su indici europei come il DAX, EURO STOXX 50 e altri.

LIFFE

La LIFFE, ora parte di Euronext, è un altro mercato chiave per i futures azionari, con focus sul Regno Unito e su indici come il FTSE 100.

CAC, IBEX, MIB

Oltre ai principali indici, futures su indici di altri paesi (es. CAC 40 della Francia, IBEX 35 della Spagna, MIB di Milano) sono anch’essi ampiamente negoziati.

Come Iniziare ad Investire

Studio e Formazione

Prima di investire è fondamentale avere una buona conoscenza del mercato e dei rischi associati. Siti web come Investopedia o corsi specializzati possono fornire un’ottima base di partenza.

Scegliere un Broker

La scelta del broker è cruciale. Oltre alle commissioni, è importante valutare la piattaforma di trading, il servizio clienti e gli strumenti analitici offerti.

Creare una Strategia

Sviluppare una strategia di trading che tenga conto degli obiettivi d’investimento, del profilo di rischio e del capitale disponibile è fondamentale per il successo a lungo termine.

Conclusioni

I futures azionari europei offrono un’ampia gamma di opportunità per gli investitori interessati a esplorare il mercato azionario europeo. Che si tratti di copertura, speculazione o gestione del rischio, questi strumenti finanziari versatili hanno molto da offrire. Tuttavia, come per qualsiasi investimento, è cruciale approcciare il mercato con preparazione e consapevolezza dei rischi associati.