Come trovare lavoro a 35 anni senza esperienza

In breve: Trovare lavoro a 35 anni senza esperienza è possibile puntando su competenze trasferibili, formazione mirata e canali di inserimento dedicati. Le aziende valutano sempre più l’attitudine, l’affidabilità e la capacità di apprendere, non solo il curriculum lineare.

Cos’è trovare lavoro a 35 anni senza esperienza

È il processo di inserimento professionale per adulti che non hanno ancora svolto un’attività lavorativa stabile o coerente con il ruolo desiderato.
Richiede una strategia diversa rispetto ai neodiplomati o neolaureati.
Si basa su riqualificazione, valorizzazione delle competenze personali e canali di ingresso flessibili.

Come funziona

  • Si parte dall’analisi delle competenze trasferibili: organizzazione, problem solving, comunicazione.
  • Si colmano i gap tecnici con corsi brevi e certificazioni riconosciute.
  • Si scelgono settori con forte domanda: assistenza clienti, logistica, IT entry-level, vendite.
  • Si usano canali di accesso agevolati: tirocini, apprendistato adulti, contratti di inserimento.
  • Si costruisce un CV funzionale, orientato alle competenze e non solo all’esperienza.

Perché è importante

  • Riduce il rischio di esclusione dal mercato del lavoro in età adulta.
  • Permette di costruire una stabilità economica anche con un ingresso tardivo.
  • Favorisce la mobilità professionale e il reinserimento sociale.
  • Risponde al bisogno delle aziende di profili affidabili e maturi.
  • Aumenta l’occupabilità in un mercato che cambia rapidamente.

Vantaggi e limiti

Vantaggi

  • Maggiore consapevolezza personale rispetto ai più giovani.
  • Motivazione alta e disponibilità all’apprendimento.
  • Capacità di gestione delle responsabilità.
    Limiti
  • Concorrenza con profili più giovani e già formati.
  • Necessità di accettare ruoli iniziali o retribuzioni entry-level.

Esempi concreti

  • Inserimento come addetto customer care dopo un corso di comunicazione digitale.
  • Accesso a ruoli logistici tramite agenzie per il lavoro e formazione on the job.
  • Avvio in ambito IT con bootcamp su supporto tecnico o data entry.
  • Impiego nel settore vendite grazie a percorsi di formazione commerciale.
  • Riqualificazione nel sociale tramite corsi regionali riconosciuti.

Errori comuni

  • Puntare solo su lavori per cui non si hanno ancora competenze minime.
  • Presentare un CV focalizzato sulle mancanze invece che sui punti di forza.
  • Evitare stage o contratti di ingresso per timore dell’età.
  • Non aggiornare le competenze digitali di base.
  • Cercare solo tramite annunci online senza usare reti e servizi territoriali.

Domande frequenti

È troppo tardi per iniziare a 35 anni?
No. Le aziende assumono anche profili adulti se motivati e formabili.

Serve per forza una laurea?
No. In molti settori contano di più competenze pratiche e certificazioni brevi.

Quali settori assumono più facilmente?
Servizi, logistica, assistenza clienti, commercio, supporto IT entry-level.

Meglio un corso o cercare subito lavoro?
Entrambe le cose. La formazione mirata aumenta le possibilità di inserimento.

I tirocini sono utili a questa età?
Sì. Sono spesso il canale principale per il primo accesso anche per adulti.

By Antonio Capobianco

Autore e articolista con una passione per l’informazione chiara, verificata e accessibile. Scrivo per aiutare i lettori a orientarsi tra notizie, approfondimenti e curiosità che contano davvero. Mi occupo di attualità, tecnologia, cultura digitale e tutto ciò che ha un impatto reale sul nostro quotidiano. Il mio obiettivo? Offrire contenuti utili, ben documentati e scritti con un linguaggio semplice ma autorevole.

