In breve: Trovare lavoro a 35 anni senza esperienza è possibile puntando su competenze trasferibili, formazione mirata e canali di inserimento dedicati. Le aziende valutano sempre più l’attitudine, l’affidabilità e la capacità di apprendere, non solo il curriculum lineare.

Cos’è trovare lavoro a 35 anni senza esperienza

È il processo di inserimento professionale per adulti che non hanno ancora svolto un’attività lavorativa stabile o coerente con il ruolo desiderato.

Richiede una strategia diversa rispetto ai neodiplomati o neolaureati.

Si basa su riqualificazione, valorizzazione delle competenze personali e canali di ingresso flessibili.

Come funziona

Si parte dall’analisi delle competenze trasferibili: organizzazione, problem solving, comunicazione.

Si colmano i gap tecnici con corsi brevi e certificazioni riconosciute.

Si scelgono settori con forte domanda: assistenza clienti, logistica, IT entry-level, vendite.

Si usano canali di accesso agevolati: tirocini, apprendistato adulti, contratti di inserimento.

Si costruisce un CV funzionale, orientato alle competenze e non solo all’esperienza.

Perché è importante

Riduce il rischio di esclusione dal mercato del lavoro in età adulta.

Permette di costruire una stabilità economica anche con un ingresso tardivo.

Favorisce la mobilità professionale e il reinserimento sociale.

Risponde al bisogno delle aziende di profili affidabili e maturi.

Aumenta l’occupabilità in un mercato che cambia rapidamente.

Vantaggi e limiti

Vantaggi

Maggiore consapevolezza personale rispetto ai più giovani.

Motivazione alta e disponibilità all’apprendimento.

Capacità di gestione delle responsabilità.

Limiti

Concorrenza con profili più giovani e già formati.

Necessità di accettare ruoli iniziali o retribuzioni entry-level.

Esempi concreti

Inserimento come addetto customer care dopo un corso di comunicazione digitale.

Accesso a ruoli logistici tramite agenzie per il lavoro e formazione on the job.

Avvio in ambito IT con bootcamp su supporto tecnico o data entry.

Impiego nel settore vendite grazie a percorsi di formazione commerciale.

Riqualificazione nel sociale tramite corsi regionali riconosciuti.

Errori comuni

Puntare solo su lavori per cui non si hanno ancora competenze minime.

Presentare un CV focalizzato sulle mancanze invece che sui punti di forza.

Evitare stage o contratti di ingresso per timore dell’età.

Non aggiornare le competenze digitali di base.

Cercare solo tramite annunci online senza usare reti e servizi territoriali.

Domande frequenti

È troppo tardi per iniziare a 35 anni?

No. Le aziende assumono anche profili adulti se motivati e formabili.

Serve per forza una laurea?

No. In molti settori contano di più competenze pratiche e certificazioni brevi.

Quali settori assumono più facilmente?

Servizi, logistica, assistenza clienti, commercio, supporto IT entry-level.

Meglio un corso o cercare subito lavoro?

Entrambe le cose. La formazione mirata aumenta le possibilità di inserimento.

I tirocini sono utili a questa età?

Sì. Sono spesso il canale principale per il primo accesso anche per adulti.