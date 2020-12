Trump annuncia la possibile candidatura nel 2024

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump prevede di ospitare una manifestazione in Florida per annunciare la sua candidatura per il 2024 alla Casa Bianca lo stesso giorno in cui viene inaugurato il presidente eletto Joe Biden, hanno detto fonti della NBC News la scorsa settimana.

La “pianificazione preliminare” è in corso mentre i poteri presidenziali di Trump diminuiscono e continua a rifiutarsi di cedere lo scettro al nuovo presidente entrante. Un annuncio potrebbe arrivare prima della data del 20 gennaio, ma non sono state prese decisioni finali.

Biden ha detto che sperava che Trump arrivasse al suo insediamento a gennaio perché il trasferimento pacifico del potere negli Stati Uniti invia un messaggio di forza e stabilità al resto del mondo.

Se Trump ospiterà una manifestazione il 20 gennaio, annunciando la sua candidatura per la rielezione, potrebbe creare un evento televisivo a schermo condiviso e organizzare quattro anni in cui Trump interpreta il “critico in capo” del presidente entrante, ha riferito Axios .

Il presidente ha finora accennato che non parteciperà, né inviterà Biden alla Casa Bianca o addirittura lo chiamerà, come è consuetudine per i presidenti uscenti.