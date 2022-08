USA: Altri 800 milioni di dollari destinati all’Ucraina

Gli Stati Uniti annunceranno un nuovo pacchetto di aiuti stanziati per l’Ucraina di ben 800 milioni di dollari.

L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si prepara ad annunciare la concessione di ulteriori aiuti militari all’Ucraina per un valore di 800 milioni di dollari e potrebbe procedere con il suo annuncio già nella giornata di oggi venerdì.

La conferma arriva dall’agenzia di stampa Reuters, Biden ordinerà la sovvenzione esercitando la sua prerogativa di approvare il trasferimento di armi in eccedenza dalle scorte militari statunitensi, viene affermato.

Le fonti, che hanno parlato in condizione di anonimato, hanno affermato che l’annuncio potrebbe arrivare questa settimana o la prossima settimana e hanno notato che il nuovo pacchetto di attrezzature potrebbe cambiare in termini di dimensioni o valore.

Da quando il 24 febbraio è iniziata quella che il presidente russo Vladimir Putin ha descritto come una “operazione militare speciale” in Ucraina, il conflitto armato si è trasformato in una guerra di logoramento, combattuta principalmente nelle parti orientali e meridionali del territorio ucraino.