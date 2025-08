Caffè e longevità: il segreto è nell’intestino?

Il caffè non è solo un rito quotidiano che ci regala energia. Recenti scoperte scientifiche svelano un ruolo sorprendente di questa bevanda nella nostra salute, in particolare per quanto riguarda la longevità e il benessere dell’intestino. Dimenticatevi solo della caffeina: il vero potere potrebbe risiedere nei polifenoli.

Caffè: un alleato per il tuo microbioma

Nuove ricerche puntano i riflettori sui polifenoli del caffè. Queste molecole, note per le loro proprietà antiossidanti, agiscono come veri e propri prebiotici, ovvero “cibo” per i batteri buoni che popolano il nostro intestino. Uno studio pubblicato su The American Journal of Clinical Nutrition ha evidenziato come l’assunzione regolare di caffè possa favorire la crescita di ceppi benefici come Lawsonibacter asaccharolyticus, Alistipes e Faecalibacterium.

Questi batteri giocano un ruolo cruciale nel rafforzare il sistema immunitario, combattere le infiammazioni e bilanciare il metabolismo. La ricerca suggerisce che i bevitori abituali di caffè tendono ad avere una maggiore diversità del microbioma intestinale, un fattore chiave per la salute generale.

Oltre l’energia: benefici per cervello e muscoli

Gli effetti positivi del caffè vanno oltre l’intestino. Lo studio di cui sopra ha collegato un’alta concentrazione del batterio Lawsonibacter asaccharolyticus anche alla salute di cuore e cervello, suggerendo che il caffè abbia un impatto positivo sul sistema nervoso centrale, indipendentemente dalla caffeina.

Inoltre, una ricerca condotta ad Amsterdam ha scoperto che il consumo moderato di caffè può contribuire a ridurre il rischio di sarcopenia, ovvero la perdita di massa muscolare legata all’età. Il caffè contiene infatti composti che potrebbero aiutare a contrastare questo fenomeno, oltre a ridurre il grasso viscerale.

Conclusione e approfondimenti

Integrare il caffè nella propria routine può essere un modo semplice per supportare la salute di tutto l’organismo. Tuttavia, è fondamentale non esagerare. Gli esperti raccomandano di non superare le due o tre tazze al giorno di caffè nero, per evitare effetti collaterali come insonnia o palpitazioni. Per un approfondimento, ti invitiamo a consultare le fonti originali degli studi e siti autorevoli come il National Institutes of Health o The American Journal of Clinical Nutrition.