Cartomanzia e tarocchi: come leggere le carte napoletane

Negli ultimi anni il mondo del gioco ha visto una crescente popolarità dei giochi di carte online grazie soprattutto alla diffusione delle piattaforme digitali che consentono di accedere a diverse tipologie di gioco ovunque ci si trovi.

Al di là del divertimento, però, c’è un alone di fascino e tradizione che caratterizza questi giochi, e più nello specifico le carte, ed è rappresentato dalla loro lettura e dal richiamo al mondo dei tarocchi e della cartomanzia.

Questa antica pratica, che affonda le sue radici in secoli di tradizione, utilizza le carte non solo come strumenti di gioco, ma anche per leggere il futuro e interpretare i segreti nascosti nella vita quotidiana. Le carte napoletane, con i loro simboli e figure, offrono uno strumento versatile e affascinante per chi desidera esplorare questa dimensione.

Il mazzo delle carte napoletane è composto da 40 carte, suddivise in quattro semi: coppe, spade, bastoni e denari. Ciascuno di essi rappresenta aspetti diversi della vita e dei sentimenti umani, fornendo così una vasta gamma di interpretazioni possibili:

Le coppe sono associate ai sentimenti, all’amore e ai rapporti sociali.

Le spade sono legate a conflitti, dolori e tradimenti.

I bastoni simboleggiano forza e passione, ma anche sensualità.

I denari rappresentano gli aspetti materiali, come il denaro e la sicurezza economica.

Prima di immergersi nella lettura delle carte, è fondamentale familiarizzare con questi semi e con le figure che compongono il mazzo. Ogni carta può avere più di un’interpretazione, a seconda della sua posizione (al dritto o al rovescio). Le figure, come re, cavaliere e fante, rappresentano spesso persone o archetipi, offrendo una visione più dettagliata di chi è coinvolto nelle questioni in esame.

Esistono diversi metodi per leggere le carte napoletane, ognuno con le proprie caratteristiche e peculiarità. Ecco quattro dei più diffusi:

Il metodo a due carte. Questo è uno dei metodi più semplici e immediati per iniziare. Si mescola il mazzo e si girano due carte per volta. Se si forma una coppia di carte dello stesso seme o valore, queste vengono messe da parte e analizzate. Se non si forma alcuna coppia, la risposta alla domanda posta è negativa. È un metodo ideale per quesiti legati all’amore e alle relazioni, ma può essere applicato anche a questioni più generali. Il metodo del sì e del no. Questo metodo è particolarmente adatto per ottenere una risposta chiara e diretta. Dopo aver mescolato le carte, si formano quattro mazzetti e si scartano le carte fino a trovare un asso. Se, alla fine del processo, rimangono solo gli assi, la risposta è positiva. Se, invece, sono presenti altre carte, la risposta è negativa. Questo sistema è rapido ed efficace per risolvere dubbi urgenti. Il metodo delle cinque carte. Conosciuto anche come il metodo della croce, questa lettura fornisce una visione più dettagliata della situazione. Le cinque carte estratte vengono disposte a formare una croce: la prima carta rappresenta il consultante, la seconda gli ostacoli, la terza parla del futuro immediato, la quarta del futuro a lungo termine, e la quinta fornisce il responso finale. Questo metodo è utile per affrontare questioni complesse e ottenere una panoramica completa degli eventi. Il metodo delle tredici carte. Questo è il metodo più complesso e richiede una buona conoscenza del mazzo. Si dispongono le carte in una forma a croce, aggiungendo poi altre carte ai lati, fino a completare il quadro di tredici carte. Le prime carte indicano il passato, quelle centrali il presente, e le ultime rivelano il futuro. Questo metodo offre una lettura molto approfondita e viene spesso utilizzato per questioni che riguardano lunghi periodi di tempo.

La cartomanzia, tuttavia, non richiede solo una buona conoscenza del mazzo, ma anche la capacità di concentrarsi e “sentire” le carte. Prima di ogni lettura, è essenziale mescolare il mazzo con cura, permettendo che le carte si carichino dell’energia del consultante. Non esiste un modo giusto o sbagliato per farlo: l’importante è seguire il proprio istinto e fermarsi quando si sente di essere pronti.

La lettura delle carte napoletane è un’arte che richiede pazienza e pratica, ben lontana dall’interpretazione dei numeri più immediata rappresentata dalla celebre Smorfia. Ma con il tempo, chiunque può imparare a decifrare i simboli nascosti in questo affascinante mazzo e scoprire i segreti del proprio destino.