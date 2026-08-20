Dopo una segnalazione, i servizi sociali non intervengono subito con provvedimenti drastici: la prassi prevede prima una valutazione preliminare per capire se la segnalazione è attendibile e quanto sia grave la situazione descritta. Se il caso appare infondato o troppo generico, viene semplicemente archiviato. Se invece emergono elementi concreti, si apre una pratica e inizia un percorso di verifica, che può includere colloqui con la famiglia, contatti con scuola o pediatra e, in alcuni casi, una visita a casa.

Nella grande maggioranza dei casi, quindi, “essere segnalati” non significa automaticamente perdere la custodia dei figli o subire un procedimento giudiziario. Significa piuttosto entrare in un percorso di osservazione, che nella maggior parte delle situazioni si conclude con un supporto alla famiglia (sostegno educativo, aiuto psicologico, mediazione) piuttosto che con misure coercitive. Il coinvolgimento del Tribunale per i Minorenni resta un’eventualità riservata ai casi di pregiudizio grave o di rifiuto di collaborare con i servizi.

Capire come funziona nel dettaglio questo percorso — chi può segnalare, cosa controllano gli assistenti sociali, quali sono gli esiti possibili e quali diritti restano alla persona segnalata — aiuta ad affrontare la situazione con più lucidità, invece che nel panico. Lo vediamo punto per punto.

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Chi può fare una segnalazione e come viene gestita

Una segnalazione ai servizi sociali può arrivare da chiunque venga a conoscenza di una situazione di rischio o disagio per un minore o una persona vulnerabile: insegnanti, pediatri, vicini di casa, parenti, forze dell’ordine, ma anche un genitore stesso che chiede aiuto. Non serve essere un professionista per segnalare: basta un elemento concreto che faccia pensare a una condizione di pregiudizio.

Un punto che genera spesso ansia è quello dell’anonimato: in Italia una segnalazione non può restare del tutto anonima nei confronti dei servizi sociali, perché chi riceve la segnalazione ha bisogno di identificare la fonte per valutarne l’attendibilità. Questo però non significa che la famiglia segnalata verrà a sapere chi ha fatto la segnalazione: l’identità di chi segnala è coperta dal segreto professionale degli assistenti sociali e, salvo casi eccezionali legati a un procedimento penale, non viene comunicata alla persona segnalata.

Le fasi dell’indagine: valutazione, colloqui e visita domiciliare

Una volta ricevuta la segnalazione, l’assistente sociale avvia una prima valutazione per stabilire se ci sono elementi sufficienti per procedere. Se la segnalazione è vaga, contraddittoria o priva di riscontri, la pratica viene chiusa senza ulteriori passaggi.

Se invece la situazione appare plausibile, si apre un vero e proprio percorso di indagine psico-sociale: vengono convocati i genitori (e, quando ha l’età per farlo, anche il minore), si raccolgono informazioni da scuola, pediatra o altre figure che seguono la famiglia, e si valuta il contesto abitativo, economico e relazionale. In molti casi rientra in questa fase anche una visita domiciliare, utile agli operatori per osservare direttamente le condizioni di vita quotidiana e le dinamiche familiari, non per “sorprendere” nessuno.

Questo percorso può durare da poche settimane a diversi mesi, a seconda della complessità del caso e del carico di lavoro del servizio territoriale competente: non esiste un tempo fisso uguale per tutti, ed è normale che passi un po’ di tempo tra la segnalazione e i primi contatti concreti con la famiglia.

Quali sono i possibili esiti della segnalazione

Al termine della fase di valutazione, gli esiti possibili sono sostanzialmente tre. Il primo, il più frequente quando non emergono elementi di reale pregiudizio, è l’archiviazione del caso. Il secondo è la presa in carico consensuale: i servizi propongono un progetto di sostegno alla famiglia, che può comprendere educativa domiciliare, supporto psicologico, inserimento del minore in attività o centri diurni, mediazione familiare, con un monitoraggio periodico della situazione.

Il terzo esito, riservato ai casi più seri, è il coinvolgimento dell’autorità giudiziaria: se emerge un pregiudizio grave per il minore o se la famiglia rifiuta di collaborare con il percorso proposto, i servizi sociali trasmettono una relazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, che valuterà se e come intervenire.

Quando entra in gioco il Tribunale per i Minorenni

Il Tribunale per i Minorenni non viene coinvolto in automatico: interviene quando i servizi sociali segnalano una situazione di pregiudizio che richiede una valutazione giudiziaria, oppure — nei casi di assoluta urgenza, in cui serve un provvedimento immediato nel giro di poche ore — quando è necessario tutelare subito il minore. In queste situazioni estreme, la legge (articolo 403 del codice civile) consente ai servizi di allontanare temporaneamente il minore in un luogo sicuro, dandone poi immediata comunicazione all’autorità giudiziaria.

Se il Tribunale ritiene che non vi sia questa urgenza assoluta, rinvia il caso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, che valuterà se avviare un procedimento vero e proprio. Da qui possono nascere provvedimenti diversi, graduati in base alla gravità: dal semplice affiancamento della famiglia con prescrizioni specifiche, fino a misure più incisive sulla responsabilità genitoriale nei casi più gravi. È bene sapere che, dal 2007, il Tribunale per i Minorenni non può più aprire d’ufficio i procedimenti per dichiarare lo stato di adottabilità di un minore: serve comunque un’iniziativa della Procura.

I diritti di chi viene segnalato

Essere oggetto di una segnalazione non significa perdere ogni tutela. La famiglia coinvolta ha diritto a essere ascoltata e a partecipare attivamente al percorso di valutazione, non a subirlo passivamente. Ha inoltre diritto, tramite i genitori o un legale, di accedere alla documentazione e alle relazioni che la riguardano, salvo le limitazioni previste per proteggere l’identità di chi ha segnalato.

Se il caso arriva davanti al Tribunale per i Minorenni, la persona coinvolta ha diritto all’assistenza di un avvocato e alla possibilità di impugnare i provvedimenti che ritiene ingiusti. Farsi seguire da un legale esperto in diritto di famiglia fin dalle prime fasi, quando possibile, aiuta a comprendere meglio cosa sta succedendo e a far valere le proprie ragioni nel modo corretto.

Domande frequenti

La segnalazione può essere anonima? Non del tutto: chi segnala deve identificarsi presso i servizi sociali, ma la sua identità resta protetta e, salvo casi legati a un procedimento penale, non viene rivelata alla famiglia segnalata.

Quanto tempo passa prima che i servizi sociali si facciano vivi? Non c’è un tempo fisso: dipende dalla gravità apparente del caso e dal carico di lavoro del servizio territoriale. Può volerci da qualche settimana a diversi mesi.

Posso sapere chi mi ha segnalato? In genere no: l’identità di chi segnala è coperta dal segreto professionale degli assistenti sociali proprio per tutelare chi si espone in buona fede.

Cosa succede se la segnalazione è infondata? Se dalla valutazione preliminare o dall’indagine non emergono elementi concreti, la pratica viene semplicemente archiviata, senza ulteriori conseguenze per la famiglia.

In sintesi

Una segnalazione ai servizi sociali apre un percorso di valutazione, non una condanna: nella maggior parte dei casi si conclude con un supporto alla famiglia o con l’archiviazione, e solo le situazioni più gravi arrivano davanti al Tribunale per i Minorenni. Conoscere le fasi e i propri diritti è il modo migliore per affrontarla con consapevolezza.

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