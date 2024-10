Covid e diabete: uno studio evidenzia un rischio aumentato per i bambini

Secondo un recente studio, i bambini che hanno contratto il Covid-19 potrebbero essere più esposti allo sviluppo del diabete di tipo 2 in futuro. La ricerca, condotta in Ohio, ha analizzato i dati di oltre 600.000 bambini e adolescenti americani, confrontando quelli colpiti da Covid con quelli affetti da altre malattie respiratorie.

Aumento del rischio di diabete di tipo 2

I risultati indicano che i bambini e adolescenti che hanno contratto il Covid-19 hanno il 60% di probabilità in più di sviluppare il diabete di tipo 2 rispetto ai coetanei affetti da altre malattie respiratorie, come bronchite o asma. Gli studiosi suggeriscono che l’infezione da Covid potrebbe alterare il metabolismo, compromettendo la capacità delle cellule pancreatiche di produrre insulina, l’ormone essenziale per regolare i livelli di zucchero nel sangue.

Implicazioni sulla salute a lungo termine

Lo sviluppo del diabete di tipo 2 può portare a gravi complicazioni, come ictus o infarti. Tuttavia, lo studio non dimostra una relazione di causa-effetto tra Covid-19 e diabete, ma evidenzia una correlazione. Gli autori ipotizzano che in alcuni casi il diabete fosse già presente nei pazienti, ma non diagnosticato prima dell’infezione.

Dati chiave dello studio

Popolazione studiata : 613.602 bambini e adolescenti tra i 10 e i 19 anni.

: 613.602 bambini e adolescenti tra i 10 e i 19 anni. Periodo di studio : Gennaio 2020 – Dicembre 2022.

: Gennaio 2020 – Dicembre 2022. Diagnosi : Circa la metà dei partecipanti ha contratto il Covid, mentre l’altra metà ha sofferto di altre malattie respiratorie.

: Circa la metà dei partecipanti ha contratto il Covid, mentre l’altra metà ha sofferto di altre malattie respiratorie. Rischio diabetico: I giovani che hanno contratto il Covid presentavano il 55% in più di probabilità di sviluppare il diabete di tipo 2 entro un mese dall’infezione. Questo rischio scendeva leggermente al 48% dopo tre mesi, ma tornava a salire al 58% dopo sei mesi.

Maggiori rischi per i soggetti sovrappeso o obesi

Lo studio ha rilevato che i bambini sovrappeso o obesi sono particolarmente vulnerabili: il rischio di sviluppare il diabete era doppio rispetto ai soggetti normopeso. Questo rischio aumentava ulteriormente del 227% sei mesi dopo l’infezione. Inoltre, i bambini ricoverati per Covid avevano un rischio triplicato di sviluppare il diabete rispetto a quelli ricoverati per altre patologie.

Possibili cause

I ricercatori suggeriscono che il Covid-19 potrebbe influire negativamente sul metabolismo, portando a squilibri nutrizionali e aumento di peso, fattori associati al rischio di diabete. Inoltre, l’infezione potrebbe scatenare una risposta autoimmune, con la produzione di anticorpi che attaccano le cellule pancreatiche responsabili della produzione di insulina.

Conclusioni e prospettive future

Nonostante i risultati preoccupanti, gli esperti avvertono che sono necessari ulteriori studi per comprendere se il diabete sviluppato in seguito al Covid-19 possa persistere o regredire nel tempo. Con l’aumento dei casi di diabete tra i giovani negli Stati Uniti e nel Regno Unito, soprattutto a causa dell’obesità e dell’alimentazione ricca di cibi ultra-processati, questa ricerca apre una nuova finestra di discussione sull’importanza di monitorare la salute metabolica dei giovani dopo l’infezione da Covid.