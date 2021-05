Egitto e Francia firmano un accordo per 30 aerei militari

Un portavoce militare delle forze armate ha annunciato che Egitto e Francia hanno firmato un contratto per la fornitura di 30 aerei Rafale, tramite le forze armate egiziane e la società francese “Dassault Aviation“, a condizione che il contratto concluso sia finanziato attraverso un prestito di finanziamento di un durata minima di 10 anni, come parte dell’interesse della leadership Sviluppo politico e sviluppo di forze statali globali.

Nel 2015, Egitto e Francia avevano concluso un contratto per la fornitura di 24 aerei Rafale per l’Air Force, che rappresenta la collaborazione più a lungo termine per garantire gli interessi nazionali egiziani.

È interessante notare che gli aerei Rafale sono caratterizzati da elevate capacità di combattimento che includono la capacità di svolgere compiti a lungo raggio, oltre al possesso di un sistema di armamento avanzato, un’elevata manovrabilità e la molteplicità dei loro sistemi d’arma, oltre a il loro distintivo sistema avanzato di guerra elettronica che consente loro di essere in grado di svolgere tutti i compiti che gli affidano con competenza.