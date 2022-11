Mangiare cioccolato fondente tutti i giorni fa dimagrire secondo molti, non è proprio così ma bisogna sottolineare che diversi studi hanno rivelato che il momento in cui mangiamo cioccolato fondente influisce sulla nostra dieta.

Per molte persone, mangiare cioccolato fondente ogni giorno è qualcosa che vorrebbero poter fare, ma sono riluttanti a farlo. Tuttavia, la prima cosa da tenere a mente è che la dieta dovrebbe essere basata sul consumo di cibi ricchi di vitamine e sostanze nutritive.

Quindi, senza dubbio, questo prodotto dal gusto dolce e amaro che possiamo inserire in molte ricette di dolci rientra in questa affermazione. Senza la necessità che abbiano un alto contenuto calorico, soprattutto se scegliamo quelli che hanno nella loro composizione più del 70% di cacao.

Includere il cioccolato fondente nella dieta è qualcosa che sempre più persone fanno quotidianamente, poiché i benefici che ci offre sono in realtà molto maggiori degli effetti negativi che può portare. Ad esempio, questo prodotto migliora la pressione sanguigna, previene lo sviluppo del diabete e mantiene lo stomaco pieno per un po’.

Diversi studi di esperti hanno confermato che è un buon modo per migliorare lo stato di benessere del nostro organismo. Soprattutto se decidiamo di assumerlo nelle ore della giornata dove ci aiuta maggiormente ad attivare le funzioni vitali dell’organismo.

I momenti migliori per mangiare il cioccolato fondente

Uno studio condotto dalla professoressa Marta Garaulet, dell’Università di Murcia, e dal dottor Frank AJL Scheer, del Brigham and Women’s Hospital, ha concluso che il cioccolato fondente va consumato al mattino a stomaco vuoto.

In questo modo aiuta a migliorare l’attività del metabolismo e a bruciare i grassi più velocemente. Inoltre, mangiare questo alimento a stomaco vuoto può anche abbassare i livelli di glucosio nel sangue , soprattutto nelle donne in postmenopausa.

Ma, d’altra parte, anche un altro studio dell’Università di Edimburgo ha condotto un’indagine con la quale hanno concluso che ha grandi benefici anche se lo consumiamo di notte. Perché in questo caso ci aiuta a dormire meglio, rilassare l’attività cerebrale, proteggere il cuore e regolare la temperatura corporea durante la veglia.

Il cioccolato fondente contiene flavonoidi che controllano la pressione sanguigna

Gli esperti affermano che il consumo regolare di cioccolato fondente aiuta a controllare la pressione sanguigna. Questo perché è stato rivelato che le proprietà di questi flavonoidi aiutano ad allargare i vasi sanguigni. Quindi l’ossigeno scorrerà meglio attraverso la circolazione sanguigna.

Lo stato della nostra circolazione sanguigna dipende direttamente da quanto bene manteniamo il rispetto di una dieta ricca e sana. Ed è indubbio che il cibo è una delle chiavi fondamentali per avere una buona qualità della vita in futuro.

Il corpo è chimico, il che significa che per dimagrire non dobbiamo solo scegliere cosa mangiamo, ma anche come i cibi che mangiamo si influenzano a vicenda e sul nostro corpo a seconda di quando e come vengono mangiati.

Lo studio sul cioccolato fondente e quando mangiarlo

Il “quando” mangiamo è un fattore rilevante da considerare nel bilancio energetico e nel metabolismo, scrivono gli autori del lavoro dell’Università di Murcia, che hanno collaborato con i ricercatori del Brigham and Women’s Hospital di Boston (USA) e hanno condotto una ricerca randomizzata, studio controllato incrociato su 19 donne in postmenopausa che hanno consumato 100 g di cioccolato al mattino (un’ora dopo il risveglio) o alla sera (un’ora prima di coricarsi).

Gli esperti hanno confrontato l’aumento di peso e molte altre misure senza l’assunzione di cioccolato.

E i risultati hanno mostrato che mangiare cioccolato al mattino o alla sera non causava aumento di peso; che mangiare cioccolato al mattino o alla sera può influenzare la fame e l’appetito, la composizione del microbiota o il sonno; che un’elevata assunzione di cioccolato durante le ore mattutine potrebbe aiutare a bruciare i grassi e ridurre i livelli di glucosio nel sangue e che bere cioccolato nel pomeriggio/sera altera il metabolismo del riposo e dell’esercizio fisico la mattina successiva .

“I nostri volontari non sono aumentati di peso nonostante l’aumento dell’apporto calorico. I risultati mostrano che il cioccolato ha ridotto l’apporto energetico, coerentemente con la riduzione osservata di fame, appetito e desiderio di dolci mostrata in studi precedenti“, ha affermato Marta Garaulet, una delle autrici dello studio.