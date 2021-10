Perchè in inverno non riesci a svegliarti al mattino?

Perchè, soprattutto in inverno, facciamo fatica a svegliarci al mattino?

La maggior parte delle persone trova più difficile svegliarsi la mattina in inverno che in estate, il che rende, ovviamente, anche difficile alzarsi dal letto.

In questo periodo dell’anno, le persone potrebbero iniziare ad avere difficoltà ad alzarsi dal letto quando sentono suonare la sveglia.

Il tempo e la bassa temperatura contribuiscono, in parte, all’elevata difficoltà di ricezione della giornata.

Tuttavia, c’è anche un importante cambiamento nel nostro corpo e nella produzione dell’ormone melatonina che può svolgere un ruolo nel rendere più difficile l’inizio delle mattine più fredde.

Il ruolo della melatonina nel risveglio mattutino

La melatonina è un ormone naturale che aiuta a controllare i tuoi schemi di sonno. L’ormone è prodotto di notte dalla ghiandola pineale ed è associato al ciclo sonno-veglia.

Secondo il SSN, una versione artificiale della melatonina viene spesso utilizzata per trattare problemi di sonno a breve termine e problemi di sonno nelle persone di età superiore ai 55 anni.

L’ormone può anche essere usato per aiutare con l’affaticamento da viaggio o il lavoro a turni.

Sebbene in alcuni paesi gli integratori di melatonina siano disponibili per l’acquisto senza prescrizione medica in farmacia o nei negozi di alimenti naturali, in molti altri l’ormone è un farmaco soggetto a prescrizione.

L’assunzione di melatonina artificiale può anche portare a una serie di effetti collaterali, come mal di testa, vertigini, irritabilità e sensazione di stanchezza durante il giorno.

Perchè fatichiamo a svegliarci durante l’inverno?

L’oscurità ha fatto sì che il corpo produca più melatonina, indicando che è ora di prepararsi per andare a letto.

D’altra parte, la luce può ridurre la produzione di melatonina e inviare segnali al corpo per rimanere sveglio.

Nei mesi invernali, quando le giornate si accorciano e le notti si allungano, alcune persone potrebbero iniziare a produrre più melatonina come conseguenza.

Questo può spesso renderci assonnati e renderci difficile alzarsi dal letto al mattino buio.

Alcune ricerche suggeriscono anche che la produzione invernale di melatonina potrebbe essere collegata al disturbo affettivo stagionale (SAD), che può portare a umore basso o segni di depressione durante l’autunno e l’inverno.

I principali sintomi del disturbo affettivo stagionale includono la sensazione di stanchezza, insieme al desiderio di cibi zuccherati o all’eccesso di cibo in generale.