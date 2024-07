Registro nazionale aiuti di stato de minimis consultazione

Il Registro nazionale degli aiuti di Stato è uno strumento istituito per garantire la trasparenza e il controllo degli aiuti concessi, compresi quelli de minimis. Gli aiuti de minimis sono concessioni statali di importo limitato che non necessitano di notifica preventiva alla Commissione europea poiché considerati non idonei a incidere significativamente sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

Per la consultazione del Registro, è possibile accedere al portale online gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Tale portale consente di verificare lo stato e l’importo degli aiuti ricevuti dalle imprese e di controllare il rispetto dei massimali previsti dalle normative europee sugli aiuti di Stato.

Procedura di Consultazione

Accesso al Portale: Il portale è disponibile sul sito del MISE.

È richiesta l’autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o altre credenziali riconosciute. Ricerca degli Aiuti: Dopo l’accesso, è possibile effettuare ricerche per denominazione dell’impresa, codice fiscale, o altre chiavi di ricerca specifiche.

Il portale fornisce informazioni dettagliate sugli aiuti concessi, compresi quelli de minimis. Verifica dei Limiti de Minimis: Gli aiuti de minimis sono soggetti a un massimale di 200.000 euro per impresa in un triennio.

sono soggetti a un massimale di 200.000 euro per impresa in un triennio. Le informazioni disponibili permettono di verificare il rispetto di questo limite.

Normativa di Riferimento

Regolamento (UE) n. 1407/2013 : Stabilisce le regole per gli aiuti de minimis .

: Stabilisce le regole per gli aiuti . Legge italiana: Riferimenti specifici possono essere trovati nei decreti attuativi e nelle circolari del MISE.

Per maggiori dettagli sulla normativa nazionale e sulle modalità operative di gestione degli aiuti di Stato, è possibile consultare direttamente i testi legislativi e le fonti ufficiali disponibili online.