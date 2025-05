Lo stress lavoro-correlato è uno dei rischi psicosociali più rilevanti nei contesti aziendali moderni, riconosciuto come fattore determinante nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In Italia, il datore di lavoro è obbligato per legge a valutare e gestire anche questo tipo di rischio, al pari di quelli fisici o chimici.

Cosa si intende per stress lavoro-correlato?

Secondo l’Accordo Europeo sullo stress da lavoro (2004), recepito in Italia nel 2008, lo stress lavoro-correlato si verifica quando le richieste dell’ambiente lavorativo superano le capacità del lavoratore di affrontarle. Non si tratta semplicemente di pressione o tensione, ma di una condizione che può avere effetti negativi sulla salute psico-fisica dell’individuo e sulla produttività aziendale.

L’INAIL, nel suo documento guida per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, sottolinea che questo tipo di stress può manifestarsi in presenza di fattori come:

Carichi eccessivi di lavoro

Scarsa chiarezza dei ruoli

Mancanza di supporto da parte dei superiori

Scarso equilibrio tra vita privata e professionale

Ambiguità organizzativa e precarietà

Obblighi del datore di lavoro: cosa prevede il D.Lgs. 81/2008

La normativa italiana di riferimento è il Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), che all’art. 28 impone l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, compresi quelli derivanti da stress lavoro-correlato.

Gli obblighi principali del datore di lavoro includono:

1. Valutazione obbligatoria del rischio

Il datore di lavoro deve effettuare una valutazione specifica dello stress lavoro-correlato, che deve essere documentata nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). Tale valutazione deve includere anche gli aspetti organizzativi e relazionali, non solo quelli ambientali o strumentali.

Fonte: Art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008

2. Aggiornamento periodico

La valutazione non è un atto una tantum. Deve essere aggiornata ogni volta che intervengano cambiamenti organizzativi significativi, come ristrutturazioni aziendali, introduzione di nuove tecnologie o variazioni dei carichi di lavoro.

3. Adozione di misure correttive

Se dalla valutazione emergono criticità, il datore di lavoro è tenuto a predisporre misure di prevenzione e miglioramento. Queste possono includere:

Interventi formativi specifici

Politiche di welfare aziendale

Riorganizzazione dei turni

Supporto psicologico interno o esterno

4. Coinvolgimento di figure aziendali

Il datore deve coinvolgere nel processo di valutazione:

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il Medico Competente

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Come si valuta concretamente il rischio da stress?

L’INAIL ha elaborato una metodologia ufficiale che prevede due fasi:

Valutazione preliminare: tramite checklist standardizzate si analizzano indicatori oggettivi (turnover, assenteismo, errori sul lavoro). Valutazione approfondita (se necessaria): include questionari anonimi ai lavoratori, focus group, colloqui individuali.

Fonte: INAIL – “Guida alla valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato”, 2023

Sanzioni per inadempienza

L’omessa valutazione del rischio da stress lavoro-correlato espone il datore di lavoro a sanzioni penali e amministrative. Secondo l’art. 55 del D.Lgs. 81/2008, le sanzioni possono includere:

Arresto da 3 a 6 mesi

Ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Oltre agli aspetti legali, trascurare questo rischio comporta costi aziendali elevati in termini di malattie professionali, calo della produttività e aumento del turnover.

Prevenzione e cultura aziendale

Affrontare lo stress lavoro-correlato significa promuovere una cultura aziendale centrata sul benessere, come raccomandato anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Le aziende più evolute integrano programmi di work-life balance, supporto psicologico, flessibilità oraria e leadership empatica.