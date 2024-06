Un popolare dolcificante è legato al rischio ictus

Un Pericolo Nascosto nella Dolcezza

Un recente studio pubblicato su Nature Medicine ha sollevato preoccupazioni riguardo all’eritritolo, un dolcificante artificiale ampiamente utilizzato, collegandolo a un aumento del rischio di eventi cardiovascolari come infarti e ictus.

Cos’è l’Eritritolo?

L’eritritolo è un alcol di zucchero utilizzato come sostituto dello zucchero in molti alimenti e bevande a basso contenuto calorico. Viene prodotto industrialmente tramite la fermentazione del mais ed è apprezzato per il suo sapore dolce senza retrogusti e il suo apporto calorico praticamente nullo​​​​.

Lo Studio della Cleveland Clinic

Il team di ricerca della Cleveland Clinic ha esaminato i dati di oltre 4.000 individui provenienti dagli Stati Uniti e dall’Europa. I risultati hanno mostrato che le persone con alti livelli di eritritolo nel sangue avevano un rischio significativamente maggiore di sviluppare problemi cardiovascolari. L’eritritolo sembra promuovere l’attivazione delle piastrine, aumentando la probabilità di formazione di coaguli sanguigni, che possono portare a infarti e ictus​​​​.

Implicazioni per la Salute Pubblica

Secondo il dottor Stanley Hazen, autore senior dello studio, l’accumulo di malattie cardiovascolari è un processo che avviene nel tempo, e l’uso di eritritolo potrebbe contribuire a questi rischi in modo significativo. Hazen ha sottolineato la necessità di ulteriori ricerche per comprendere appieno gli effetti a lungo termine di questo dolcificante e per determinare se esistono soglie di consumo sicure​​​​.

Consigli per i Consumatori

Data l’associazione tra l’eritritolo e i rischi cardiovascolari, è consigliabile che i consumatori siano cauti nell’uso di dolcificanti artificiali, in particolare coloro che sono già a rischio di malattie cardiache. Consultare un nutrizionista può aiutare a fare scelte alimentari più sicure e salutari​​.

Conclusione

Mentre l’eritritolo offre una soluzione dolce senza calorie, i recenti studi suggeriscono che potrebbe non essere privo di rischi per la salute cardiovascolare. È essenziale continuare a monitorare e studiare l’impatto di questo dolcificante sulla nostra salute a lungo termine.