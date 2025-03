L’usufruttuario può chiedere l’affitto al proprietario

L’usufrutto è un diritto reale disciplinato dal Codice Civile italiano, che concede a una persona (usufruttuario) il diritto di godere di un bene di proprietà altrui (nudo proprietario). Una delle domande più frequenti riguarda la possibilità per l’usufruttuario di chiedere un affitto al proprietario. Vediamo cosa dice la legge e come funziona questa situazione.

Cosa Dice la Legge sull’Usufrutto?

L’art. 981 del Codice Civile stabilisce che l’usufruttuario ha il diritto di godere del bene, percependone i frutti naturali e civili. Tra i frutti civili rientrano i canoni di locazione, ossia gli affitti derivanti dal bene. Tuttavia, il nudo proprietario conserva la titolarità del diritto di proprietà senza poter godere direttamente del bene fino alla cessazione dell’usufrutto.

L’Usufruttuario può Chiedere l’Affitto al Nudo Proprietario?

NO, l’usufruttuario non può chiedere un affitto al nudo proprietario.

Il motivo è semplice: il diritto di usufrutto consente già all’usufruttuario di godere del bene senza dover pagare nulla al nudo proprietario. Poiché il proprietario non ha la possibilità di usare l’immobile durante l’usufrutto, non può essere considerato un inquilino e quindi non deve pagare alcun affitto.

Chi Può Pagare l’Affitto all’Usufruttuario?

L’usufruttuario può invece affittare il bene a terzi e riscuotere i canoni di locazione. Questo significa che:

Può concedere in affitto l’immobile a terzi e trattenere i canoni di locazione.

Può gestire l’immobile come un locatore, stipulando regolari contratti di locazione.

Non può pretendere un affitto dal nudo proprietario, che non ha alcun obbligo di pagamento.

Eccezioni e Casi Particolari

L’unico caso in cui il nudo proprietario potrebbe pagare un importo all’usufruttuario è se si accordano per una cessione dell’usufrutto in cambio di un corrispettivo economico, ma questo non sarebbe un affitto, bensì un contratto autonomo tra le parti.

Differenza tra Usufrutto e Locazione

Caratteristica Usufrutto Locazione Diritto sul bene Sì, l’usufruttuario gode del bene No, l’inquilino ha solo il possesso Pagamento Nessun affitto dovuto al proprietario L’inquilino paga il canone di locazione Durata Può essere a termine o vitalizio Definita nel contratto Cessione a terzi L’usufruttuario può affittare il bene L’inquilino può subaffittare solo con il consenso

Conclusione

L’usufruttuario non può chiedere l’affitto al nudo proprietario perché ha già il diritto di godere del bene gratuitamente. Tuttavia, può affittare l’immobile a terzi e incassare i canoni.

Se hai dubbi sulla gestione dell’usufrutto, consulta un avvocato esperto in diritto civile per una consulenza mirata.