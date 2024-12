Bere Moderatamente: Più Sano dell’Astinenza? Una Nuova Revisione Lo Suggerisce

Un recente studio condotto dalle Accademie Nazionali di Scienza, Ingegneria e Medicina solleva interrogativi su un tema dibattuto: il consumo moderato di alcol può essere più salutare rispetto all’astensione totale? Secondo questa revisione, bere uno o due drink al giorno potrebbe ridurre il rischio di mortalità rispetto a non bere affatto. Ma quali sono le implicazioni per la salute pubblica e le linee guida future?

I Dati e le Linee Guida Future

Questi risultati potrebbero influenzare le prossime Linee guida dietetiche per gli americani, previste per la fine del 2025, che saranno sviluppate dal Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani e dal Dipartimento dell’Agricoltura. Le attuali raccomandazioni favoriscono un approccio temperato, affermando che bere meno è sempre meglio per la salute.

La revisione ha analizzato studi che definiscono il consumo moderato come due drink al giorno per gli uomini e uno per le donne. I risultati suggeriscono che un consumo moderato potrebbe avere benefici significativi, in particolare per la salute cardiovascolare.

Cosa Dice la Scienza

Ecco alcune delle principali conclusioni della revisione:

Riduzione del rischio cardiovascolare: Il consumo moderato è stato associato a una diminuzione del rischio di infarti e ictus non fatali, oltre a un tasso di mortalità complessivo più basso.

Aumento del rischio di alcuni tumori: È stato osservato un leggero aumento del rischio di cancro al seno e al colon-retto, mentre non sono state tratte conclusioni chiare per altri tipi di tumore.

Confronto con studi precedenti: I risultati sembrano contraddire la posizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), secondo cui "nessuna quantità di alcol" è completamente sicura, principalmente a causa del rischio di cancro.

Una Tendenza in Declino

Questo dibattito arriva in un momento in cui il consumo regolare di alcol sta calando, soprattutto tra i giovani adulti, molti dei quali scelgono stili di vita più salutari. Nonostante ciò, il consumo moderato di alcol potrebbe offrire benefici a chi decide di bere in modo responsabile.

Un Messaggio Chiaro: Evitare l’Eccesso

Su un punto gli esperti concordano: il consumo eccessivo di alcol – definito come più di tre o quattro drink al giorno – è chiaramente dannoso per la salute e deve essere evitato. Anche se i medici raramente prescrivono alcolici come accadeva in passato, coloro che consumano alcol in modo controllato potrebbero ottenere alcuni vantaggi per la salute.

Conclusione

La revisione delle Accademie Nazionali aggiunge un nuovo capitolo al dibattito sul consumo di alcol. Sebbene bere moderatamente possa offrire benefici, come una migliore salute cardiovascolare, i rischi associati, in particolare per alcuni tipi di tumore, non possono essere ignorati. Come sempre, la moderazione e il controllo rimangono le chiavi per un rapporto equilibrato e sicuro con l’alcol.