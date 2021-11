4 raccomandazioni importanti per le donne in menopausa

La maggior parte delle donne pensa di conoscere le basi di un’alimentazione sana. Soprattutto con l’avvicinarsi della menopausa, avresti bisogno di cambiare la tua dieta?

Oggi non è più necessario dimostrare che alcuni fattori possono favorire l’insorgere di malattie: la genetica ovviamente, ma anche l’ambiente: stress, qualità dell’aria, orari di lavoro, stile di vita sedentario ecc.

È stato dimostrato che l’alimentazione in particolare gioca un ruolo importante nella comparsa di alcune patologie: metaboliche, cardiovascolari, neurologiche, cancerose, ossee.

Se il cibo non è l’unica causa, è però quello più facile da modificare. Se per noi è impossibile prevenire l’insorgere di una malattia, possiamo invece cercare cautelarci in qualche modo.

La menopausa sta diventando importante nella vita delle donne. C’è un cambiamento nella distribuzione del grasso. Le donne generalmente lo vedono da sole.

Tutti questi cambiamenti possono agire come un fattore scatenante nell’insorgenza di una malattia, che una dieta equilibrata può rimandare. L’ideale è quindi iniziare un riequilibrio alimentare prima della menopausa.

Si tratta di trovare l’equilibrio tra una dieta sana ed i vincoli che questa rappresenta.

Le 4 raccomandazioni da tenere in considerazione in menopausa

La prima raccomandazione è quindi quella di mangiare in modo più vario possibile. Idealmente, 14 cibi diversi ogni giorno e il giorno successivo almeno 7 cibi diversi dal giorno prima.

Questo favorisce le interazioni tra gli alimenti per una migliore biodisponibilità dei nutrienti in ciascuno di essi.

Si consiglia inoltre di variare all’interno di ogni categoria alimentare: crudo e cotto, cotto secondo vari metodi di cottura, cambiare specie (tra pollame, pollo, tacchino), cambiare condimenti.

La seconda raccomandazione è la moderazione. Il modo migliore per scoprire le quantità di cibo è pesarsi regolarmente.

Se c’è un aumento di peso costante, è perché le assunzioni sono superiori alle spese del nostro organismo ed è quindi necessario rivedere le quantità di cibo ad ogni pasto.

Mangiare più lentamente può aiutarti ad ascoltare di più il tuo corpo. È anche possibile bilanciare i tuoi contributi durante la settimana per goderti appieno un pasto in un giorno di festa.

La terza raccomandazione è quella di privilegiare i cibi “crudi”. Cioè, non lavorato, non raffinato, non scremato. Questo non significa necessariamente cucinare di più perché molti cibi possono essere consumati così come sono, soprattutto se di buona qualità e freschi.

La quarta raccomandazione è di stare lontano dalle diete. Le diete troppo rigide generano frustrazione, senso di colpa e sono spesso inefficaci. In prossimità della menopausa, quasi tutte le donne l’hanno sperimentata almeno una volta nella vita.

fonte@Futura-Sciences